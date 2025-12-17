شکایت شورای روابط اسلامی- آمریکایی از فرماندار فلوریدا

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای روابط اسلامی-آمریکایی سهشنبه ۲۵ آذر علیه ران دسانتیس، فرماندار فلوریدا، به دلیل نامگذاری این شورا به عنوان یک «سازمان تروریستی» شکایت کرد.
شعبه فلوریدای سازمان روابط اسلامی- آمریکایی در این شکایت استدلال کرد که معرفی شورای روابط اسلامی- آمریکایی و اخوان المسلمین به عنوان «سازمانهای تروریستی خارجی» توسط دسانتیس، نقض قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است.
در این شکایت که در دادگاه فدرال تالاهاسی ثبت شده است، آمده است: دسانتیس با مرعفی این سازمان، به عنوان یک «سازمان تروریستی» بدون هیچ مبنایی، «اختیار انحصاری دولت فدرال برای تعیین و طبقهبندی سازمانهای تروریستی را نقض کرده است».
مقامات این سازمان که مدافع حقوق تقریباً ۵۰۰ هزار مسلمان ساکن فلوریدا هستند، از دادگاه خواستند که دستور دسانتیس را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» اعلام کند و هرگونه اقدامی را که تحت این تصمیم انجام میشود، مسدود کند.
در ۹ دسامبر، دسانتیس از قرار دادن اخوان المسلمین و شورای روابط اسلامی- آمریکایی در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» خبر داد.
وی افزود که به سازمانهای ایالتی دستور داده است تا اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از ارائه هرگونه امتیاز یا منابع به افرادی که از این دو سازمان در «فعالیتهای غیرقانونی» خود، به گفته او، حمایت میکنند، انجام دهند.
CAIR به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای حمایت از مسلمانان در ایالات متحده آمریکا شناخته میشود. این سازمان در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد و تقریباً در ۲۰ ایالت آمریکا شعبه دارد.
