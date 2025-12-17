شروع دوباره لیگ برتر تکواندو بانوان با تقابل مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر تکواندو بانوان «جام ایراندخت» (یادواره شهیده زینب کمائی) طی دو روز (پنجشنبه ۲۷ آذرماه و جمعه ۲۸ آذرماه) با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۷ تیم برگزار خواهد شد.

در هفته نخست این مسابقات پارس جنوبی با ملی پوشان خود موفق شد در هفته نخست فاصله امتیازی قابل قبولی با رقبا ایجاد کند و با کسب ۱۷۵ امتیاز در صدر جدول ایستاد؛ آکادمی ویسی ۱۱۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و همچنین تیم ایمن تک پیشرو با ۸۰ امتیاز در رده سوم جدول جای گرفته است و در نظر دارد تا با درخشش بازیکنان خود، فاصله اش را با تیم آکادمی ویسی کمتر کند.

در این دوره از مسابقات علاوه بر ۵۳ بازیکن آزاد تیم‌های دیار، اورون الف، اورون ب، ایمن تک پیشرو، هلدینگ رنگ سازی رونق و آئینه، تیم هیأت تکواندو استان همدان، سیمرغ، پارس جنوبی، آکادمی آترا، پایگاه سلامت رها، آکادمی ویسی، هدیه سازان اریکه پاساردگاد و ایران استار با یکدیگر رقابت خواهند پرداخت.

گفتنی است مسابقات اوزان فرد روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه و رقابت‌های اوزان فرد نیز ۲۸ آذرماه در خانه تکواندو پیگیری می‌شود.