دعوت دادگستری تهران از مردم برای رصد و گزارش رفتارهای مجرمانه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش مؤثر مردم برای پیشگیری از جرم گفت: مردم با عضویت در سامانه سجام و ارسال گزارشهای مردمی نقش بسزایی در ارتقای امنیت اجتماعی ایفا میکنند.
وی در ادامه از صدور پیامکی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با مضمون درخواست مشارکت فعالتر از مردم برای تقویت روند پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و تاکید نمود: پیشگیری از جرم وظیفهای همگانی است و همکاری مردم میتواند نقش تعیین کنندهای در شناسایی و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
این مقام قضائی افزود: بر اساس این فراخوان، شهروندان میتوانند با عضویت در سامانه سجام و ارسال گزارشهای مردمی از طریق نشانی sajam.eadl.ir دستگاه قضائی را در رصد و مقابله با رفتارهای مجرمانه یاری کنند.
نیکوکار با تاکید بر نقش مردم در پیشگیری از جرایم، هدف از این اقدام را تقویت نظارت اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی به منظور تأمین امنیت عنوان کرد./پایان خبر
