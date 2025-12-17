واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و پتروشیمی بیستون قانونی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، درباره پرونده زهره عالیپور، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی، گفت: بررسیهای گسترده ضابطان و مراجع قضائی نشان داد تمامی مراحل واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه و شرکت پتروشیمی بیستون مطابق قوانین و مقررات انجام شده است.
وی افزود: قیمتگذاری سهام، شرایط مزایده و قراردادهای واگذاری به خریداران اول و دوم با رعایت تمامی اختیارات و تعهدات قانونی انجام شد و حتی مالکیت خریدار دوم در راستای تکمیل تولید و کاملاً قانونی بوده است.
جهانگیر تصریح کرد: دفاعیات رئیس سابق سازمان خصوصیسازی پذیرفته شد و هیچ اتهامی در خصوص تخلف یا تضعیف فرآیند واگذاریها وارد نشد. صدور قرار منع تعقیب تأییدی بر صحت و شفافیت اقدامات سازمان خصوصیسازی است.
این تصمیم قوه قضائیه نشان میدهد که واگذاریهای بزرگ کشور همچون پالایشگاه کرمانشاه و پتروشیمی بیستون تحت نظارت قانونی و با رعایت مقررات انجام شده و برائت رئیس سابق سازمان خصوصیسازی، پایان حاشیهها و تأکید بر شفافیت در روند خصوصیسازی کشور است.
