بانک مرکزی: سهمیه ارزی مازاد واردات نباید مانع استفاده صادرکنندگان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای خطاب به نهادهای اجرایی ذی‌ربط، از جمله وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، نحوه اعمال سهمیه ارزی در روش «واردات در مقابل صادرات» اعلام کرد.

بخشنامه بانک مرکزی بدین شرح است؛

براساس جز (ب) بند ۱۳ ذیل ماده (۱) آئین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و اصلاحات بعدی آن روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» یکی از روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود و چگونگی بهره‌مندی از آن نیز در تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل ماده (۸) آئین نامه مذکور شرح داده شده است.

بانک مرکزی تأکید کرده است چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مدیریت ثبت سفارش‌ها، اقدام به تعیین سهمیه برای ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادرات خود کرده باشد، این سهمیه‌بندی نباید موجب اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش واردات در مقابل صادرات، آن هم در چارچوب واردات کالاهای مجاز مورد تأیید وزارت صمت، شود.

در ادامه این ابلاغیه آمده است که بانک مرکزی آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود، خدمات مرتبط با این فرآیند از جمله دریافت آمار صادرات، رصد عملکرد بازگشت ارز و ارائه سرویس‌های بانکی مرتبط را ارائه دهد، اما نحوه بهره‌برداری، اعمال سهمیه یا محدودسازی‌های اجرایی خارج از حدود مقررات، از حوزه مسئولیت این بانک خارج است.

بانک مرکزی همچنین با اشاره به برخی برداشت‌ها و رویه‌های نادرست در اجرا، تأکید کرده است که هرگونه راهنمایی غیر دقیق یا ارجاع فعالان اقتصادی به ادارات بانک مرکزی برای موضوعاتی که در صلاحیت این بانک نیست، می‌تواند موجب سردرگمی صادرکنندگان و اخلال در فرآیند تجارت شود و از این رو، دستگاه‌های اجرایی باید از چنین اقداماتی پرهیز کنند.