مارسی بزرگ در برابر مارسی واقعی؛ بررسی سخنان «ماکرون» و واکنش مخالفان

یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی: سفر اخیر امانوئل ماکرون به مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، نقطه عطفی در تأکید بر سیاست‌های دولت در راستای توسعه این شهر و ارتقای زیرساخت‌های آن به شمار می‌رود.

ماکرون در این سفر که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ انجام شد، به‌طور نمادین به این شهر آمد تا حضور دولت در روند بازسازی مارسی را نشان دهد و گزارش پیشرفت طرح عظیم «مارسی بزرگ» را ارائه کند.

این طرح که از مدت‌ها پیش آغاز شده است، بر اساس حمایت مالی ۵ میلیارد یورویی دولت و مجموع سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد یورویی، به دنبال رفع مشکلات ساختاری و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این شهر است.

ماکرون در سخنان خود در مارسی تأکید کرد که «ما به تعهدات خود در قبال مارسی پایبندیم. این طرح نه‌تنها به توسعه زیرساخت‌ها، بلکه به ایجاد فرصت‌های جدید برای شهروندان این منطقه اختصاص دارد. مارسی آینده‌ای روشن‌تر و پیشرفته‌تر خواهد داشت.»

طبق گزارش‌های کاخ الیزه، تا به امروز ۸۷ درصد از اعتبارات طرح «مارسی بزرگ» تخصیص یافته و اقدامات متعددی در حوزه‌های مختلف مانند نوسازی مدارس، بهبود حمل‌ونقل، افزایش امنیت و نوسازی شهری به اجرا درآمده است.

طرح‌های قابل توجهی در بخش حمل‌ونقل به ویژه توسعه تراموا، راه‌اندازی خطوط اتوبوس تندرو و آغاز طرح‌های ریلی جدید در دستور کار قرار دارد. در بخش امنیت نیز از افزایش نیروهای پلیس، نصب دوربین‌های نظارتی و افتتاح ایستگاه‌های جدید پلیس در مناطق مختلف شهر خبر داده شده است.

ماکرون در سخنان خود تصریح کرد که این طرح‌ها به‌ویژه برای بهبود شرایط زندگی در محله‌های شمالی مارسی که دچار کمبود زیرساخت‌ها هستند، طراحی شده‌اند. با این حال، در واکنش به این گزارش‌ها، حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، به‌ویژه در گزارشی تحت عنوان «مارسی واقعی»، ارزیابی دولت از طرح «مارسی بزرگ» را به چالش کشید. این حزب معتقد است که طرح مذکور فاقد برنامه‌ریزی جامع و مشارکت واقعی ساکنان و نهادهای محلی است و به‌جای حل مشکلات ساختاری شهر، تنها بر روی ظاهر پروژه‌ها تمرکز دارد.

به‌عقیده نویسندگان گزارش «مارسی واقعی»، پروژه‌های حمل‌ونقل به‌ویژه در محله‌های شمالی شهر که بیشترین نیاز به بهبود زیرساخت‌ها را دارند، کافی نیستند. همچنین، نادیده گرفتن حمل‌ونقل پاک و بحران مسکن اجتماعی در طرح دولت، از دیگر نقاط ضعف آن محسوب می‌شود. آنان همچنین تأکید دارند که تمرکز بیش از حد دولت بر روی امنیت و رویکردهای صرفاً انتظامی، بدون توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی، نمی‌تواند راه‌حلی پایدار برای مشکلات مارسی باشد.

این اختلاف نظر میان دولت و منتقدان، بازتابی از چالش‌های گسترده‌تر در مدیریت شهری است. دولت، در حالی که «مارسی بزرگ» را به‌عنوان تلاشی برای جبران کمبودها و مشکلات تاریخی این شهر معرفی می‌کند، منتقدان آن را ناکافی و ناقص ارزیابی می‌کنند.

این تقابل نه تنها نشان‌دهنده ارزیابی‌های متفاوت از پروژه‌ها و طرح‌هاست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رقابت‌های سیاسی جدی در آستانه انتخابات شهرداری ۲۰۲۶ در مارسی باشد.

در نهایت، سخنان ماکرون در این سفر، اگرچه بر تأکید بر پیشرفت‌های طرح «مارسی بزرگ» و بهبود شرایط شهروندان مارسی متمرکز است، منتقدان با اشاره به عدم توجه کافی به مشکلات اساسی شهر، خواستار بازنگری و اصلاحات جدی در این طرح‌ها هستند. این کشمکش‌ها، علاوه بر این‌که در معرض دید عمومی قرار می‌گیرد، احتمالاً به محور اصلی رقابت‌های سیاسی در انتخابات شهرداری ۲۰۲۶ تبدیل خواهد شد.

پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه