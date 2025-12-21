یادواره سردار سلیمانی در جشنواره تئاتر مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، یادواره نمایش‌های خیابانی «امتداد مقاومت» ویژه پاسداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سرداران شهید محور مقاومت با هدف حمایت از گروه‌های برگزیده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دی در ۹ استان کشور اجرا می‌شود.

۱۱ نمایش خیابانی در استان‌های تهران، کرمان، اصفهان، لرستان، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، کردستان و ایلام طی ۵۲ نوبت اجرا میزبان تماشاگران می‌شوند.

عناوین نمایش‌های این بخش به شرح زیر است:

نمایش «قهرمان» به کارگردانی مهدی حبیبی از استان همدان شهر ملایر

نمایش «انگشتری» به کارگردانی فاطمه پارسافرد از استان لرستان شهر بروجرد

نمایش «رایت فلایر» به کارگردانی مالک آبسالان از استان ایلام شهر دهلران

نمایش «صمیم» به کارگردانی سارا نجاتیان از استان خراسان رضوی شهر مشهد

نمایش «مدرسه ما» به کارگردانی داود رمضان زاده از استان هرمزگان شهر میناب

نمایش «مرد سرش بره قولش نمیره» به کارگردانی پویا امامی از استان اصفهان شهر اصفهان

نمایش «پاهای خستهی من» به کارگردانی مختار محمدی از استان کردستان شهر مریوان

نمایش «Wcsnf» به کارگردانی مهدی روزبهانی از استان تهران شهر تهران

نمایش «استیک با سس باربیکیو» به کارگردانی مجتبی خلیلی از استان تهران شهر تهران

نمایش «ماهی قرمزهای دریا» به کارگردانی روح الله آریس از استان کرمان شهر کرمان

نمایش «مردان کوچک» به کارگردانی مینا اخوان از استان کرمان شهر کرمان

جدول و تاریخ دقیق اجراهای یادواره نمایش‌های خیابانی «امتداد مقاومت» به زودی اعلام می‌شود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.