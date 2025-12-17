کولاک شدید در محور پیرانشهر-تمرچین؛ رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال محمدی محمدی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای این شهرستان گفت: تلاش راهداران برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده از ساعات اولیه بارشها آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: نیروهای راهداری پیرانشهر از لحظات اولیه بارشها در محور پیرانشهر تا مرز تمرچین ۵ مرحله و محور پیرانشهر به سردشت یک مرحله نمک پاشی شده است.
محمدی افزود: تمامی محورهای منتهی به شهرستان پیرانشهر بخصوص گردنههای دواب و کولیج باز است و تردد به صورت روان صورت میگیرد، اما محور پیرانشهر به سمت مرز تمرچین به علت کولاک شدید با کندی صورت میپذیرد.
پلیس راه هم از مردم خواسته جهت تردد در مسیرهای یاد شده حتماً باک پر، زنجیر چرخ و وسایل گرم به همراه داشته باشند.
نظر شما