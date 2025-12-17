جهانشاهی: دفاع از حافظان امنیت باید فرهنگ عمومی شود

حجت‌الاسلام مصطفی جهانشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه امنیت زمانی پایدار می‌ماند که جامعه در برابر تهدیدها موضعی واحد و شفاف داشته باشد، گفت: حمایت از حافظان امنیت یک ضرورت اجتماعی است و اگر این فرهنگ در جامعه نهادینه نشود، پیامدهای آن دیر یا زود دامن مردم عادی را نیز می‌گیرد.

وی با اشاره به برخی موضع‌گیری‌های دوپهلو در روزهای اخیر افزود: متأسفانه در برابر برخی حوادث اخیر تروریستی، شاهد سکوت برخی از نخبگان یا نوعی اظهار نظرهای دوگانه و دو پهلو هستیم؛ دوگانگی‌ای که می‌تواند به گسترش ناامنی کمک کند و فرصت را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم سازد.

جهانشاهی با انتقاد از سکوت برخی از نخبگان، چهره‌های دانشگاهی و حتی برخی علما در برابر حادثه تروریستی لار زاهدان گفت: در حالی که حمله به حافظان امنیت در لار محکوم نشد، امروز همان جریان‌ها نسبت به ناامنی و کشته شدن کودک ۱۴ ساله چابهاری ابراز نگرانی می‌کنند. این رفتار دوگانه، پیام اشتباهی به کاسبان ناامنی می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: وقتی حمله به حافظان امنیت با واکنش صریح و یکپارچه مواجه نمی‌شود، عوامل ناامن‌کننده جسورتر می‌شوند و دامنه تهدیدها به نقاط دیگر استان کشیده می‌شود. حادثه تلخ چابهار نمونه‌ای از همین پیامدهاست.

ترس از کاهش مخاطب؛ دلیل سکوت برخی از علما و نخبگان سیستان و بلوچستان

وی با اشاره به اینکه برخی علما به دلیل نگرانی از دست دادن مخاطبان خود از موضع‌گیری شفاف خودداری می‌کنند، گفت: این تصور اشتباه است. دود ناامنی قبل از همه در چشم همان جامعه و همان مخاطبانی می‌رود که برخی برای حفظشان سکوت می‌کنند.

حجت الاسلام جهانشاهی در پایان تصریح کرد: دفاع از حافظان امنیت باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی گفت: بزرگان، ریش‌سفیدان، علما، نخبگان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس باید در برابر هرگونه تعرض به نیروهای امنیتی موضعی واحد، قاطع و بدون دو پهلوگویی داشته باشند. تنها در این صورت می‌توان فرصت سوءاستفاده را از کسانی گرفت که به دنبال بی‌ثبات‌سازی استان هستند.