  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

عملیات برف‌روبی در محور پونل - خلخال

تالش- در این فیلم، تصاویری از عملیات برفروبی در محور اسالم- خلخال توسط راهداران تالش را مشاهده می‌کنید.

دریافت 24 MB
