https://mehrnews.com/x39Tvr ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶ کد خبر 6692734 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶ عملیات برفروبی در محور پونل - خلخال تالش- در این فیلم، تصاویری از عملیات برفروبی در محور اسالم- خلخال توسط راهداران تالش را مشاهده میکنید. دریافت 24 MB کد خبر 6692734 کپی شد مطالب مرتبط مرادی: بارش شدید برف در ۷ محور گیلان؛ تردد جریان دارد عملیات برف روبی در محور اسالم به خلخال محور پونل–خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است / تردد از مسیر اسالم به خلخال مرادی: محور پونل-خلخال موقتاً تا جمعه مسدود میشود مرادی: محور پونل-خلخال به دلیل کولاک شدید مسدود شد برچسبها برفروبی تالش جاده خلخال - پونل
نظر شما