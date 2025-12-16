  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خلخال

محور پونل–خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است / تردد از مسیر اسالم به خلخال

محور پونل–خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است / تردد از مسیر اسالم به خلخال

خلخال_ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خلخال گفت: محور پونل–خلخال تا اطلاع ثانوی به‌شرایط نامساعد جوی مسدود است. تردد در حال حاضر تنها از مسیر اسالم به خلخال امکان پذیر است.

عباس حقی در گفت و گو با خبرنگار مهر از مسدود شدن محور پونل به خلخال در حوزه استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی، این محور تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و امکان تردد در آن وجود ندارد.


وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد خودروها تنها از محور اسالم به خلخال انجام می‌شود، افزود: نیروها و ماشین‌آلات راهداری شهرستان خلخال به‌صورت کامل در محور اسالم به خلخال مستقر بوده و به‌طور مستمر در حال پایش وضعیت راه و ارائه خدمات به رانندگان هستند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خلخال با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: با توجه به بارش برف، لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید، رانندگان حتماً از زنجیر چرخ استفاده کرده و سوخت کافی، تجهیزات ایمنی و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.

حقی از شهروندان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور استعلام کرده و از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خلخال آمادگی کامل دارد و به محض بارش برف در سایر محورهای ارتباطی، نیروها و تجهیزات راهداری برای انجام عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل مستقر خواهند شد

کد خبر 6692023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها