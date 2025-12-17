به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احد وظیفه با تأکید بر اینکه این هفته و هفته آینده روزهای سردی در پیش خواهیم داشت، اظهار کرد: در این مدت پیشبینی میشود بارندگیها نیز فراتر از حد نرمال باشد و در برخی نقاط کشور با دمای زیر صفر نیز مواجه شویم.
وی با بیان اینکه اواخر این هفته پیشبینی میشود با بارندگیهای خوبی بهویژه در جنوب کشور مواجه شویم، افزود: اگرچه بارندگیها نمیتوانند خشکسالی متداوم چندسال اخیر را از بین ببرند، تا حدودی کمبودهای بارش جبران میشود.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با بیان اینکه همانطور که پیشبینی میشد بارشهای مناسب از نیمه دوم آذر آغاز شد، تصریح کرد: این هفته و هفته آینده با کاهش محسوس دما روبهرو خواهیم بود، از این رو صرفهجویی در بخش انرژی ضروری است.
نظر شما