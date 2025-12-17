  1. اقتصاد
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

دمای پایین‌تر از نرمال در کشور حاکم می‌شود

دمای پایین‌تر از نرمال در کشور حاکم می‌شود

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: این هفته و هفته آینده روزهای سردی را در پیش خواهیم داشت و دمای پایین‌تر از نرمال در چند روز آینده در سطح کشور حاکم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احد وظیفه با تأکید بر اینکه این هفته و هفته آینده روزهای سردی در پیش خواهیم داشت، اظهار کرد: در این مدت پیش‌بینی می‌شود بارندگی‌ها نیز فراتر از حد نرمال باشد و در برخی نقاط کشور با دمای زیر صفر نیز مواجه شویم.

وی با بیان اینکه اواخر این هفته پیش‌بینی می‌شود با بارندگی‌های خوبی به‌ویژه در جنوب کشور مواجه شویم، افزود: اگرچه بارندگی‌ها نمی‌توانند خشکسالی متداوم چندسال اخیر را از بین ببرند، تا حدودی کمبودهای بارش جبران می‌شود.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با بیان اینکه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بارش‌های مناسب از نیمه دوم آذر آغاز شد، تصریح کرد: این هفته و هفته آینده با کاهش محسوس دما روبه‌رو خواهیم بود، از این رو صرفه‌جویی در بخش انرژی ضروری است.

فاطمه صفری دهکردی

