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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۸

فرماندار بهارستان: بازگشت اعضای شورای منحله نسیم‌شهر بعید است

فرماندار بهارستان: بازگشت اعضای شورای منحله نسیم‌شهر بعید است

بهارستان- فرماندار شهرستان بهارستان با اشاره به پیگیری اعضای شورای منحله نسیم‌شهر برای بازگشت به شورا گفت: با توجه به شرایط موجود و نزدیک بودن انتخابات، بازگشت این افراد بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، درباره آخرین وضعیت پیگیری اعضای شورای منحله نسیم‌شهر برای بازگشت به شورا اظهار کرد: اقداماتی از سوی برخی اعضای شورای منحله در شورای حل اختلاف استان انجام شده، اما تاکنون در حوزه استانداری و فرمانداری هیچ‌گونه مکاتبه‌ای در این خصوص صورت نگرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه تعدادی از اعضای شورا همچنان پیگیر این موضوع هستند، امکان بازگشت آنان به شورا وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به شرایط موجود و برگزاری احتمالی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در آبان‌ماه، زمان چندانی برای بازگشت این افراد باقی نمانده است.

فرماندار بهارستان ادامه داد: با این شرایط، بعید به نظر می‌رسد اعضای شورای منحله نسیم‌شهر بتوانند مجدداً به شورا بازگردند.

شرفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدگاه افکار عمومی نسبت به این موضوع گفت: با توجه به نظر و دیدگاه افکار عمومی، بعید می‌دانم شورای تأمین شهرستان با بازگشت این افراد به شورای اسلامی شهر موافقت کند.

کد مطلب 6911753

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