به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری‌آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: وقتی قانون، حرفه خبرنگاری را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده است، این حق نباید صرفاً در متن قانون باقی بماند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این قانون افزود: اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور درباره خبرنگاران نباید سلیقه‌ای و گزینشی باشد و باید حقوق قانونی فعالان این حرفه به‌صورت واقعی مورد توجه قرار گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط کاری خبرنگاران گفت: خبرنگاران در شرایط عادی در خط مقدم اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری قرار دارند و فعالیت آنها در زمان جنگ، بحران و حوادث با خطرات و فشارهای مضاعف همراه می‌شود.

جعفری‌آذر ادامه داد: تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد خبرنگاران حتی در شرایط تهدید جانی و محدودیت‌های ارتباطی، رسالت حرفه‌ای خود را رها نکردند و به وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود ادامه دادند.

وی با تأکید دوباره بر ضرورت اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران تصریح کرد: اگر در مسیر اجرای این حکم قانونی خلأ، ابهام یا مانعی وجود دارد، باید برطرف شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد در صورت وجود موانع اجرایی یا قانونی، برای رفع آنها و فراهم شدن زمینه اجرای قانون اقدام کند.

جعفری‌آذر در ادامه با اشاره به جایگاه خبرنگاران در جامعه گفت: اصحاب رسانه چشم بینا و زبان گویای مردم هستند و باید امانت‌داری و صداقت را سرلوحه فعالیت حرفه‌ای خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، حاکمیت و مسئولان نیز باید برای افزایش کارآمدی و حرفه‌ای شدن رسانه‌ها، حمایت‌های مادی، معنوی و حقوقی لازم را از خبرنگاران و اصحاب رسانه داشته باشند.