  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

ارائه ۱۷۰ هزار خدمت سلامت به زائران اربعین در مرز مهران

ارائه ۱۷۰ هزار خدمت سلامت به زائران اربعین در مرز مهران

ایلام- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از ارائه ۱۷۰ هزار خدمت سلامت به زائران اربعین در مرز مهران خبر داد.

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز همایش بزرگ اربعین حسینی، اظهار داشت: در این ایام، بیش از یک میلیون خدمت سلامت به زائران در مرز بین‌المللی مهران ارائه شده است و این رقم، بیانگر اهمیت مقوله بهداشت و درمان و خدمات گسترده و متنوع به زائران عتبات عالیات است.

وی با بیان اینکه این خدمات شامل اقدامات درمانی، بهداشتی، امدادی و دارویی بوده است، افزود: با استقرار تیم‌های تخصصی پزشکی و پرستاری، تجهیزات پیشرفته پزشکی و آمبولانس‌ها در نقاط مختلف مرز و مسیرهای منتهی به آن، خدمات درمانی به صورت شبانه‌روزی به زائران ارائه شده است و خوشبختانه با وجود حجم بالای تردد، هیچ گونه مشکل خاصی در حوزه درمان گزارش نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به اینکه اورژانس پیش‌بیمارستانی نیز با استقرار نیروهای امدادی و تجهیزات کامل، نقش مؤثری در ارائه خدمات به زائران داشته است، تصریح کرد: در این ایام، تیم‌های پزشکی و امدادی با حضور مستمر در پایانه‌های مرزی، موکب‌ها و مسیرهای تردد، آماده ارائه خدمات به زائران بودند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل پزشکی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام شده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان و امدادی، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایلام با تمام توان پای کار بود تا زائران با خیالی آسوده و در فضایی ایمن، سفر خود را به سمت عتبات عالیات انجام دهند و پس از زیارت، با سلامت کامل به کشور بازگردند و این خدمات، نشان از عزم جدی نظام سلامت برای تأمین بهداشت و درمان زائران در بزرگ‌ترین رویداد مذهبی جهان دارد.

کد مطلب 6911755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها