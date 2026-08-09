دستجردی: با یک شیب کاهشی مستمر در آمار تولد مواجهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت ضمن تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: روز خبرنگار را که ۱۷ مردادماه بود، به همه خبرنگاران عزیز و ارجمند و اصحاب رسانه فعال و کوشا تبریک میگویم و برای همگی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. امیدواریم خبرنگاران در سال کاری پیشرو راوی خبرهای بسیار خوب باشند. شارژ ماهانه کارت «امید مادر» برای بیش از ۲۵۷ هزار مادر وی درباره آخرین وضعیت «کارت امید مادر» گفت: خوشبختانه این کارت از ابتدای امسال و از فروردینماه شارژ شده و در تیرماه نیز برای چهارمین ماه، اعتبار آن به مادران تعلق گرفت.
وحیددستجردی افزود: مبلغ شارژ این کارت دو میلیون تومان در ماه است و در ماه نخست، حدود ۶۲ هزار مادر، در ماه دوم حدود ۱۳۳ هزار مادر و در ماه سوم حدود ۱۹۰ هزار مادر مشمول دریافت این اعتبار شدند. در ماه چهارم نیز، در تیرماه، کارت بیش از ۲۵۷ هزار مادر شارژ شده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه این طرح برای نخستین بار به صورت مستقیم به مادران اختصاص یافته است، تصریح کرد: پیش از این، بسیاری از حمایتها به نام سرپرست خانوار پرداخت میشد، اما این کارت برای همه مادران ایرانی، در همه نقاط کشور و برای همه فرزندان در مراتب مختلف تولد، به خود مادر تعلق میگیرد. مادرانی که فرزندان دوقلو دارند نیز به تناسب، اعتبار دوبرابری دریافت میکنند. که مجموع اعتبار پرداختشده برای کارت «امید مادر» از ابتدای اجرای طرح تا چهارمین مرحله، بیش از یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وحیددستجردی در ادامه از رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور قدردانی کرد و گفت: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و طبیعی است که اولویتها تغییر کند، این حمایت از فرزندآوری و خانوادهها، بهویژه مادران، کودکان و همسران، از ابتدای سال بدون توقف و تأخیر ادامه پیدا کرده است و این موضوع نشان میدهد که مسئولان اهمیت فرزندآوری و حمایت از خانوادهها را به خوبی درک کردهاند. شارژ کارت «امید مادر» تا ۲۴ ماه ادامه دارد.
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره زمان شارژ ماهانه کارت نیز توضیح داد: وعده داده شده است که این کارت هر ماه شارژ شود و معمولاً در روزهای پانزدهم یا شانزدهم ماه بعد انجام میشود؛ زیرا سازمان ثبت احوال باید اطلاعات مادران ایرانی دارای فرزند زنده متولدشده را شامل نام، کد ملی و شماره شناسنامه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند. پس از صحتسنجی اطلاعات در وزارت رفاه، شرکت «فارا» ـ فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان ـ اعتبار مربوطه را برای مادران شارژ میکند. این حمایت به مدت ۲۴ ماه برای همه مادرانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ فرزند به دنیا آوردهاند، در نظر گرفته شده است.
وی همچنین درباره احتمال افزایش مبلغ کارت اظهار کرد: برای افزایش مبلغ کارت نیز پیش از این نامهنگاریهایی انجام دادهایم و درخواست کردهایم در صورت بهبود شرایط و ایجاد رونق اقتصادی، مبلغ این حمایت به دو برابر افزایش پیدا کند.
کاهش ۸.۹ درصدی ولادت در سال گذشته
وحیددستجردی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از آمارهای معتبر در حوزه جمعیت گفت: آمارهای جمعیتی باید از منابع معتبر، بهویژه سازمان ثبت احوال و وزارت کشور، دریافت شود و رسانه ملی نیز اطلاعات صحیح را در اختیار مردم و سایر رسانهها قرار میدهد.
وی با اشاره به آمار ولادتها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ مورد رخداد ولادت در کشور ثبت شد که متاسفانه نسبت به سال ۱۴۰۳، ۸.۹ درصد کاهش داشت. سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ولادت را تجربه کرده بود و بنابراین در سالهای اخیر با یک شیب کاهشی در ولادت مواجه بودهایم.
دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: در چهار ماه نخست امسال نیز ۲۷۷ هزار و ۳۷۱ مورد رخداد ولادت ثبت شده که نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته ۶.۹ درصد کاهش داشته است. وی تأکید کرد: البته هنوز برای قضاوت درباره وضعیت کل سال زود است و باید تا پایان سال منتظر ماند، اما در حال حاضر با یک روند کاهشی در ولادت مواجه هستیم.
وحیددستجردی گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید انقلاب که میراث بزرگ ایشان است و همچنین مشوقهایی مانند «کارت امید مادر»، با هدف اثرگذاری بر ازدواج و پس از آن فرزندآوری طراحی و اجرا شدهاند و امیدواریم این اقدامات در نهایت مؤثر واقع شوند.
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره آمارهای متفاوتی که در فضای مجازی درباره جمعیت مجرد کشور منتشر میشود، گفت: متأسفانه آمارهای متعددی منتشر میشود که صحیح نیستند؛ زیرا گاهی افرادی که هنوز به سن ازدواج نرسیدهاند نیز در آمار مجردان محاسبه میشوند.
وی توضیح داد: برای نمونه، نمیتوان افراد زیر ۲۰ سال را در آمار مجردان مورد نظر برای بررسی ازدواج وارد کرد؛ چراکه این گروه از یک نوزاد یکروزه تا یک نوجوان و جوان را شامل میشود. وحیددستجردی ادامه داد: بر اساس آمار قطعی، ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار مرد مجرد ۲۰ تا ۵۴ ساله در کشور داریم. همچنین تعداد زنان مجرد ۱۵ تا ۴۹ ساله، یعنی در سنین باروری، ۶ میلیون و ۹۲۰ هزار نفر است. بنابراین مجموع این دو گروه، حدود ۱۴ میلیون نفر است و افرادی که پایینتر از این سنین هستند، در این آمار محاسبه نمیشوند.
آمار زنان همسر فوتشده و زنان طلاقگرفته
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره آمار زنان همسر فوتشده و زنان طلاقگرفته نیز گفت: در سال ۱۴۰۰، تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله که همسرشان فوت شده، حدود ۲۸۹ هزار نفر بوده است؛ در حالی که اگر همه زنان بالای ۱۵ سال، بدون تعیین سقف سنی، محاسبه شوند، تعداد زنان همسر فوتشده به حدود ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر میرسد.
وی ادامه داد: همچنین تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله طلاقگرفته یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر است و اگر همه زنان بالای ۱۵ سال را در نظر بگیریم، این رقم به حدود یک میلیون و ۸۳۰ هزار نفر میرسد. وحیددستجردی تأکید کرد: بنابراین ارقام بسیار بزرگ و نجومی که گاهی درباره تعداد زنان مطلقه یا زنان همسر فوتشده در فضای مجازی مطرح میشود، با آمار واقعی مطابقت ندارد.
میانگین سن مادر در نخستین فرزندآوری؛ ۲۷.۶ سال
وی درباره میانگین سن مادران در نخستین فرزندآوری نیز اظهار کرد: میانگین سن مادر در نخستین فرزندآوری در کل کشور ۲۷.۶ سال است، اما این رقم در استانهای مختلف متفاوت است. دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: در تهران، میانگین سن مادر در نخستین فرزندآوری ۳۰.۸ سال است و میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری نیز حدود ۳۲.۵ سال. وحیددستجردی گفت: از استانهایی که میانگین سن مادر در نخستین فرزندآوری در آنها بالاتر است میتوان به تهران، البرز و ایلام اشاره کرد؛ برای نمونه، این میانگین در البرز حدود ۲۹.۸ سال است.
وی در مقابل افزود: پایینترین میانگین سن مادر در نخستین فرزندآوری مربوط به سیستان و بلوچستان است که حدود ۲۲.۸سال و پس از آن خراسان جنوبی است که آن هم در حدود ۲۵.۵ سال قرار دارد.
دبیر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: سیستان و بلوچستان از نظر ولادت، سن ازدواج و سن فرزندآوری، جوانترین استان کشور است و باید به مردم این استان تبریک گفت و سایر استانها نیز از این الگو پیروی کنند. با وجود این، در سال ۱۴۰۴ همه استانهای کشور با کاهش ولادت مواجه بودند و حتی سیستان و بلوچستان نیز ۸.۶ درصد کاهش ولادت را تجربه کرد؛ با این حال، وضعیت این استان همچنان نسبت به بسیاری از استانهای دیگر مناسبتر است.
اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی؛ سه عامل مؤثر بر ازدواج و فرزندآوری وحیددستجردی در پاسخ به پرسشی درباره نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی در تفاوتهای استانی گفت: ازدواج و فرزندآوری یک مسئله چندوجهی است و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر سه در آن دخیل هستند.
وی درباره وضعیت استان ایلام توضیح داد: به نظر میرسد مسائل اقتصادی و مهاجرت داخلی جوانان در این استان مؤثر باشد. برای مثال، پسران جوان برای پیدا کردن اشتغال به مناطق دیگر مهاجرت میکنند و در نتیجه ازدواجها کمتر صورت میگیرد و سن ازدواج دختران و زنان نیز افزایش پیدا میکند و تجرد دختران بیشتر میشود.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به نتایج پیمایش ملی موج چهارم در سال ۱۴۰۲ گفت: وقتی از جوانان درباره مهمترین عامل مؤثر بر فرزندآوری سؤال شد، ۷۴.۷ درصد آنها «وضعیت اقتصادی» را مهمترین عامل عنوان کردند. حدود ۷۵ درصد جوانان گفتهاند اگر وضعیت اقتصادی مناسب شود، فرزندآوری برای آنها امکانپذیرتر خواهد بود. بنابراین اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی همگی در این موضوع اهمیت دارند، اما به نظر میرسد اقتصاد در حال حاضر حرف اول را میزند.
میانگین سن ازدواج زنان ۲۴.۱ و مردان ۲۸ سال است
وحیددستجردی با اشاره به وضعیت سن ازدواج در کشور اظهار کرد: میانگین سن ازدواج زنان در کل کشور ۲۴.۱ سال و میانگین سن ازدواج مردان ۲۸.۴ سال است. وی افزود: وقتی ازدواج با تأخیر انجام شود و فرزندآوری نیز به تأخیر بیفتد، طبیعتاً مشکلاتی ایجاد میشود. اگر بخواهیم راهکارهای فرزندآوری را در یک کلام بیان کنیم، نخست باید تشویق به ازدواج و رفع موانع پیش روی جوانان را در اولویت قرار دهیم. پس از ازدواج جوانان، باید فاصله میان ازدواج و فرزندآوری نیز کاهش پیدا کند. فاصله متوسط ازدواج تا تولد فرزند اول در کشور ۴.۶ سال است. این فاصله بین فرزند اول تا فرزند دوم به طور متوسط ۵.۹ سال و فاصله بین فرزند دوم تا فرزند سوم ۶.۳ سال است.
ضرورت کاهش فاصله ازدواج تا فرزندآوری
وی با تأکید بر اهمیت کاهش این فاصلهها گفت: وقتی سن باروری زنان را در نظر میگیریم، بهترین سن باروری حدود ۲۰ تا ۳۰ سال و در برخی موارد تا ۳۵ سال است. اگر خانمی مثلاً در ۳۰ سالگی ازدواج کند و بخواهد در ۳۵ سالگی فرزند اول خود را به دنیا بیاورد، هنگام رسیدن به فرزند دوم ممکن است پیک باروری خود، یعنی بالاترین ظرفیت باروری را از دست داده باشد و حتی امکان فرزندآوری برای او فراهم نشود؛ بنابراین فرصت را از دست داده است. برای جلوگیری از این وضعیت، باید موانع ازدواج از پیش پای جوانان برداشته شود و به زوجها برای عبور از این موانع کمک شود.
وی یکی از مهمترین عوامل را «امید به آینده» دانست و گفت: نقش رسانهها در این زمینه بسیار مهم است. باید امید ایجاد کنیم و در حوزه فرهنگ و هنر نیز کار جدی انجام شود؛ فیلم، سریال، برنامههای گروهی و سایر ظرفیتهای فرهنگی باید در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: جوانان و مردم وقتی درباره تعداد ایدهآل فرزندان مورد نظرشان مورد پرسش قرار میگیرند، به طور متوسط دو و نیم فرزند را به عنوان تعداد ایدهآل اعلام میکنند؛ اما چرا تعداد فرزندآوری واقعی به کمتر از یک و نیم فرزند رسیده است؟ به دلیل وجود موانع. این موانع باید برداشته شوند. یکی از مهمترین آنها اشتغال پایدار و دیگری مسکن است که باید در زمره کارهای اصلی قرار گیرد و به طور جدی به آنها پرداخته شود؛ موضوعاتی که هم در طرحهای تشویقی دولت و هم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفتهاند.
واگذاری زمین ۲۰۰ متری به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر
وحیددستجردی درباره آخرین وضعیت واگذاری زمین به خانوادهها گفت: بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانوادههایی که سه فرزند یا بیشتر داشته باشند، زمین ۲۰۰ متری تعلق میگیرد. در برخی استانها مانند البرز، به دلیل وجود زمین، این اقدام تقریباً به طور کامل انجام شده است؛ اما برخی استانها مانند گیلان و مازندران به دلیل ضعیفتر بودن بانک سرزمینی، نتوانستهاند به همان میزان زمین واگذار کنند.
دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: البته برای این استانها راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شده که باید روی آنها کار شود. استانهایی مانند تهران نیز از نظر بانک زمین شرایط مشابهی دارند و برای آمادهسازی زمین و تأمین زیرساختها نیازمند منابع بیشتری هستند. وی تصریح کرد: دولت باید بودجه بیشتری به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا امکان آمادهسازی زمینها و واگذاری آنها فراهم شود.
وحیددستجردی گفت: تاکنون حدود ۲۰ درصد متقاضیان، زمین خود را دریافت کرده یا واگذاری زمین برای آنها انجام شده است و حدود ۸۰ درصد متقاضیان باقی ماندهاند که این موضوع در برنامههای آتی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. ستاد ملی جمعیت نیز پیگیری درخواستهای مردمی در این زمینه را انجام میدهد.
ضرورت افزایش اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه با اشاره به تسهیلات بانکی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، تسهیلاتی است که باید از سوی نظام بانکی اختصاص پیدا کند. خوشبختانه سال گذشته در بودجه، ۴۷۰ همت، معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، سقف اعتبارات مربوط به ازدواج و فرزندآوری تعیین شد.
وحیددستجردی تأکید کرد: بانکها باید همکاری کنند و پرداخت تسهیلات را به شش ماهه دوم موکول نکنند؛ بلکه از همین شش ماهه نخست سال که چهار ماه آن گذشته و وارد ماه پنجم شدهایم، پرداختها را آغاز کنند. اگر با همین روند پیش برویم، تقریباً تمام افراد پشت نوبت سال گذشته از صف خارج میشوند و بخشی از افرادی که امسال ثبتنام کردهاند نیز تسهیلات دریافت خواهند کرد.
دبیر ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تمام پشتنوبتیها صفر شوند و پرداختها بهروز شود، باید اعتبار ۴۷۰ همتی تقریباً دو برابر شود و این اعتبار در مجلس شورای اسلامی و بودجه سال آینده پیشبینی شود تا همه کسانی که ازدواج میکنند بتوانند وام ازدواج خود را دریافت کنند و متقاضیان تسهیلات فرزندآوری نیز از این امکان برخوردار شوند. این اعتبار باید به گونهای باشد که در سالهای بعد نیز بتواند پاسخگوی متقاضیان جدید باشد.
وحیددستجردی با اشاره به افزایش اعتبارات گفت: امسال اعتبار مربوط به این بخش از ۲۵۰ همت به ۴۷۰ همت افزایش پیدا کرد که رشد قابل توجهی است، اما همچنان کافی نیست و برای سال ۱۴۰۶ باید این مبلغ افزایش جدی یابد. وام ازدواج به زوجین پرداخت میشود و مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین، در مجموع ۷۰۰ میلیون تومان برای یک زوج خواهد بود؛ بنابراین اعتبارات موجود برای رسیدن به نقطه سر به سر کافی نیست و افزایش اعتبار باید در بودجه دیده شود.
۲۴ درصد مشمولان طرح خودروی مادران خودرو دریافت کردهاند
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره طرح خودروی مادران نیز اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۴ درصد مشمولان، خودروهای خود را دریافت کردهاند. وی درباره موانع موجود در اجرای این طرح گفت: یکی از مشکلات این است که برخی افراد در دهکهای پایین، برای پرداخت هزینه خودرو مجبور به دریافت کمک یا ایجاد بدهی میشوند و در نتیجه ممکن است دهک اقتصادی آنها، برای مثال از دهک دو به دهک پنج تغییر کند.
وحیددستجردی افزود: همین مسئله باعث میشود برخی افراد تمایلی به دریافت خودرو نداشته باشند. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو و همچنین تراکنشهایی که به صورت کاذب بر دهکبندی افراد تأثیر میگذارد، از دیگر مشکلات است؛ در حالی که وضعیت واقعی اقتصادی و دهک افراد تغییر نکرده است.
وی تصریح کرد: در مجموع حدود ۲۴ درصد این طرح اجرایی شده و بخشی از باقیمانده نیز به دلیل عدم تمایل مردم و بخشی به دلیل تمایل برخی متقاضیان به خودروهای شرکتهای خاص بوده است. که وزارت صمت اعلام کرده است که نمیتواند تخصیصها را صرفاً به برخی شرکتهای خاص محدود کند و باید این تخصیصها به شکل متعادل انجام شود و یکی از شاخصهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، شاخص جوانی جمعیت است. این شاخص بر اساس تعداد جمعیت زیر ۱۵ سال محاسبه میشود و در کشور ما حدود ۲۱.۵ درصد است؛ یعنی در میان ۱۰۰ نفر جمعیت در نظر بگیریم، حدود ۲۱.۵ نفر از آنها زیر ۱۵ سال هستند.
وی افزود: این وضعیت در حال حاضر هنوز شرایط خوبی دارد، اما با روند نزولی جمعیت، ممکن است تغییر کند. برای مثال، شاخص جوانی جمعیت در استان گیلان به ۱۴.۲ درصد رسیده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۱۴.۲ نفر زیر ۱۵ سال هستند. اگر همه ما با همین وضعیت حرکت کنیم، استان ها به تدریج آیندهای شبیه وضعیت امروز گیلان خواهند داشت؛ بنابراین نباید اجازه دهیم به آن نقطه برسیم. باید ابتدا سرعت این روند را کاهش دهیم و سپس انشاءالله آن را به سمت افزایش هدایت کنیم.
شاخص سالمندی؛ ۱۳ درصد برای جمعیت بالای ۶۰ سال
وحیددستجردی درباره شاخص سالمندی نیز گفت: اگر سالمندی را جمعیت ۶۰ سال به بالا در نظر بگیریم، در حال حاضر شاخص سالمندی کشور حدود ۱۳ درصد است؛ یعنی از هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۱۳ نفر بالای ۶۰ سال هستند. اگر سن ۶۵ سال به بالا را معیار قرار دهیم، این شاخص حدود ۹ درصد است؛ یعنی از هر ۱۰۰ نفر جمعیت کشور، حدود ۹ نفر بالای ۶۵ سال هستند.
دبیر ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: این وضعیت در حال حاضر برای کل کشور قابل قبول است، اما با روندی که در پیش گرفتهایم، در سال ۱۴۳۰، یعنی حدود ۲۵ سال آینده، شاخص سالمندی میتواند به ۳۰ درصد برسد که در آن زمان رقم بسیار بالایی خواهد بود.
وی درباره پنجره جمعیتی کشور گفت: تا بسته شدن پنجره جمعیتی کشور حدود ۱۵ تا ۲۰ سال فاصله داریم. امیدواریم از این فرصت استفاده کنیم و مشکلاتی را که در این سالها داشتهایم و کاهشهایی را که تجربه کردهایم، جبران کنیم و بتوانیم بر آینده ایران تأثیرگذار باشیم.
وی گفت: حتماً میتوانیم. امیدآفرینی، کار رسانه، هنر و تبلیغ، از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. در کنار آن، ستاد ملی جمعیت و دستگاههای مختلفی که با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مرتبط هستند نیز باید به وظایف خود عمل کنند.
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه بر ضرورت حمایت از زنان تأکید کرد و گفت: موضوع بسیار مهم برای زنان، چه زنان شاغل و چه زنان غیرشاغل، حمایت از آنها برای فرزندآوری است.
وی افزود: زنان شاغل به شدت به مهدکودک، اتاق مادر و کودک و مراکز مراقبت از کودکان نیاز دارند و این موضوع بسیار مهم است. زنان خانهدار نیز به چنین حمایتهایی نیاز دارند؛ آنها نیز نیاز دارند زمانی را برای استراحت و رسیدگی به خود و رفع خستگی اختصاص دهند.
وحیددستجردی تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی این است که برخی زنان وقتی از محل کار خود با یک پست مدیریتی برای زایمان خارج میشوند، پس از بازگشت به همان پست مدیریتی بازنمیگردند. حمایتهای پس از فرزندآوری باید به صورت کامل انجام شود. مدیران باید حمایت از زنانی را که ازدواج میکنند، فرزند میآورند و باید به خانواده و فرزندان خود رسیدگی کنند، در دستور کار قرار دهند.
دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: قطعاً نباید به نقطهای برسیم که به زنان حقوق بدهیم و بگوییم شما فرزند بیاورید و کار نکنید.. هم اکنون زنان اشتغال دارند و به ازدواج و فرزندآوری هم می پردازند. باید از آنها حمایت کنیم.
وی افزود: باید از زنان در اشتغال، فرزندآوری و ایفای نقش خانوادگی حمایت کنیم و قوانین نیز باید حامی خانواده و فرزندآوری باشند؛ بهویژه در زمینه مراکز مراقبت از کودکان، مراکز نگهداری و مهدکودکها. به نظر من مهدکودک برای زنان خانهدار نیز ضرورت دارد تا آنها بتوانند زمانی برای استراحت و رسیدگی به خود داشته باشند.
پیگیری افزایش حق عائلهمندی و حمایت از زنان شاغل
وی با اشاره به موضوع افزایش حق عائلهمندی در فیش حقوقی گفت: این موضوع یکی از مطالبات بسیار جدی زنان است و خوشبختانه معاونت محترم امور زنان و خانواده رئیسجمهور به شدت در حال پیگیری آن است. دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: امیدواریم این موضوع به زودی حل شود و ما نیز به شدت پیگیر این خواسته به حق همه زنان شاغل هستیم. فرصتها مثل ابر میگذرند
دبیر ستاد ملی جمعیت در پایان و در فرصت کوتاه باقیمانده از مردم، زنان، همسران و مردان تشکر کرد و گفت: فرصتها مثل ابر به سرعت میگذرند و دیر میشود. زنان و به همین ترتیب مردان، سن باروری و پیک سن باروری خود را از دست میدهند. ما به شدت شاهد هستیم که خانمهای ۴۰ ساله و بالای ۴۰ سال مراجعه میکنند و با ناراحتی و اشک میگویند که میخواهند فرزند داشته باشند، اما دیگر نمیتوانند. از این رو باید از فرصتی که در اختیار دارید استفاده کنید.
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