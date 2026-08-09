به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی کتاب «گاهِ گم‌شدگان؛ روایت‌هایی از مواجهه با امام رضا(ع)» با حضور آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی، عبدالحمید طالبی رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی و جمعی از نویسندگان اثر، مدیران فرهنگی و اهالی ادبیات در سالن همایش سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد.

عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در این آیین، بهره‌گیری از زبان هنر و ادبیات برای انتقال معارف اهل‌بیت(ع) را یکی از ظرفیت‌های مهم فعالیت‌های فرهنگی دانست و گفت: نویسنده می‌تواند مفاهیم و معارف عمیق دینی را با قلمی شیوا، متناسب با زبان و اقتضائات نسل امروز به مخاطب منتقل کند.

وی با اشاره به حدیث «رَحِمَ اللهُ عَبداً أَحیا أَمرَنا» اظهار کرد: احیای امر اهل‌بیت(ع) تنها در نقل مستقیم معارف خلاصه نمی‌شود؛ انتقال زیبایی‌های کلام، سیره و معارف آنان به زبان قابل فهم برای انسان امروز نیز بخشی از همین مسئولیت است و نویسندگان می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

طالبی همچنین به ضرورت معرفی جامع‌تر ابعاد مختلف شخصیت و سیره ائمه(ع) اشاره کرد و افزود: معارف اهل‌بیت(ع) درباره مسائل گوناگون زندگی، اخلاق، روابط اجتماعی و نیازهای انسان سخن دارد و این ظرفیت عظیم باید با شیوه‌های هنری و روایت‌های امروزی در دسترس مخاطبان قرار گیرد.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، ثبت خرده‌روایت‌های زائران از عنایات و تجربه‌های حضور در حرم مطهر را نیز حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: هر زائر می‌تواند حامل یک روایت باشد و وقتی این تجربه‌ها با قلم توانمند نویسندگان بازآفرینی شود، قابلیت اثرگذاری عمیق‌تری بر مخاطب و تقویت پیوند او با فرهنگ رضوی پیدا می‌کند.

امتداد یک جریان در روایت تجربه‌های رضوی

مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات به‌نشر، نیز در این مراسم با اشاره به شکل‌گیری جریان تولید کتاب‌های روایت‌محور درباره امام رضا(ع) گفت: توجه به حس و حال زائر و تبدیل تجربه مواجهه با امام رضا(ع) به روایت مکتوب، طی سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای مورد توجه در انتشارات آستان قدس رضوی تبدیل شده است.

وی «قرار با خورشید» را نخستین تجربه این مسیر دانست و افزود: این کتاب با ۲۱ روایت، با استقبال قابل توجه مخاطبان روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به پرفروش‌ترین اثر غرفه انتشارات آستان قدس رضوی تبدیل شد و در کمتر از یک سال به چاپ بیستم رسید.

فرزانه ادامه داد: «گاهِ گم‌شدگان» با ۱۹ روایت، دومین گام این جریان است و برنامه ما این است که تولید و انتشار روایت‌های امام‌رضایی با همراهی نویسندگان در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر همچنین به یکی از روایت‌های افزوده‌شده به نسخه نهایی کتاب اشاره کرد و گفت: کتاب برای انتشار آماده بود، اما شرایط پیش‌آمده در کشور به موجب جنگ رمضان موجب شد رونمایی آن به زمان دیگری موکول شود و در این فاصله، روایت تشییع رهبر شهید نیز به مجموعه افزوده شد و برای نخستین‌بار در این کتاب انتشار یافت.

یک «زیارت‌نامه دسته‌جمعی»

مهدی قزلی، گردآورنده کتاب «گاهِ گم‌شدگان»، نیز درباره شکل‌گیری این مجموعه گفت: نقطه آغاز این پروژه، توجه به «حال خوب» مشترکی بود که در میان زائران حرم امام رضا(ع) دیده می‌شود؛ حالی که ممکن است عمق و شکل آن برای هر فرد متفاوت باشد، اما حضور در حرم تغییری در وضعیت روحی او ایجاد می‌کند.

وی افزود: این تجربه برای هر فرد مانند اثر انگشت، شخصی و منحصربه‌فرد است و شاید عموم مردم نتوانند آن را به آسانی به کلمه تبدیل کنند، اما نویسندگان به واسطه سال‌ها کار با زبان و کلمه می‌توانند این احساس و تجربه را به روایت تبدیل کنند.

قزلی با اشاره به تجربه موفق انتشار کتاب «قرار با خورشید» گفت: استقبال مخاطبان از نخستین مجموعه نشان داد این روایت‌ها تنها تجربه‌های خصوصی نویسندگان نیستند. نسبت هر فرد با امام رضا(ع) شخصی است، اما انتشار آن خصوصی باقی نمی‌ماند؛ زیرا امام رضا(ع) بخشی از هویت جمعی ایرانیان و علاوه بر هویت مذهبی، بخشی از هویت ملی ماست.

وی «گاهِ گم‌شدگان» را نوعی «زیارت‌نامه دسته‌جمعی» توصیف کرد و افزود: خواننده می‌تواند با هر روایت، تجربه‌ای تازه از زیارت را از دریچه نگاه یک نویسنده بخواند و در عین حال، تجربه‌ها و خاطرات شخصی خودش را در آن بازبیابد.

گردآورنده این اثر همچنین بر ضرورت توسعه ادبیات روایت رضوی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که در ادبیات عاشورایی با مجموعه‌ای گسترده از روایت‌ها روبه‌رو هستیم، ادبیات روایت رضوی نیز باید از دل همین خرده‌روایت‌ها شکل بگیرد و گسترش پیدا کند.

قزلی در پایان با اشاره به عنوان کتاب اظهار کرد: «گاه» تنها پسوند زمان نیست و می‌تواند مکان و موقعیت نیز بسازد؛ همان‌طور که در «بارگاه» به مکانی برای زمین گذاشتن بار و در «آرامگاه» به جایی برای آرام گرفتن اشاره دارد. امید ما این است که «گاه» زندگی‌مان در سایه رضایت و عنایت امام رضا(ع) قرار گیرد.

روایت‌هایی از تجربه ایمان

علیرضا محمودی ایرانمهر، نویسنده و از حاضران این آیین، «گاهِ گم‌شدگان» را فراتر از مجموعه‌ای با موضوع زیارت دانست و گفت: آنچه در این روایت‌ها اهمیت دارد، جست‌وجوی جلوه‌های نور و ایمان در تجربه انسان معاصر است.

وی افزود: هر یک از روایت‌های این کتاب به شکلی تجربه‌ای از ایمان را بازتاب می‌دهد. این روایت‌ها گاهی تجربه ایمانی گمشده و گاهی کشف جلوه‌ای تازه از مفهوم ایمان است. از این منظر، اهمیت کتاب تنها به موضوع امام رضا(ع) و حرم مطهر رضوی محدود نمی‌شود، بلکه به معنایی گسترده‌تر از تجربه ایمان در زندگی انسان می‌رسد.

محمودی ایرانمهر با اشاره به نیاز انسان امروز به چنین تجربه‌هایی گفت: ایمان دقیقاً در جایی معنا پیدا می‌کند که انسان با امر نادیده و ناشناخته مواجه می‌شود، اما اثر و روشنایی آن را در درون خود احساس می‌کند؛ تجربه‌ای که در زیارت و روایت‌های این کتاب نیز قابل مشاهده است.

گم‌شدن برای پیدا کردن خویشتن

نصرالله قادری نویسنده، تجربه گم‌شدن در حرم مطهر رضوی را به تجربه‌ای برای بازیافتن خویشتن پیوند زد و گفت: گاهی انسان در فضای حرم گم می‌شود تا خود را دوباره پیدا کند؛ تا از خودبینی و تصورهای بزرگ درباره خویش فاصله بگیرد و نسبت واقعی خود را با جهانی بزرگ‌تر از خویش ببیند.

وی با اشاره به معماری آینه‌کاری‌های حرم و انعکاس‌های متعدد تصویر انسان، این تجربه را به نوعی شکستن تصویر یکپارچه و خودساخته انسان از خودش تشبیه کرد و افزود: زیارت می‌تواند لحظه‌ای باشد که انسان خود را در برابر عظمت این فضا کوچک ببیند و از همین نقطه، به شناخت تازه‌ای از خودش برسد.

قادری ابراز امیدواری کرد : انسان بتواند در این تجربه، نسبت خود با امام رضا(ع) را بازیابد و آن را به بخشی ماندگار از زندگی خود تبدیل کند.

گفتنی است، «گاهِ گم‌شدگان؛ روایت‌هایی از مواجهه با امام رضا(ع)» دومین مجموعه روایت‌محور انتشارات به‌نشر درباره تجربه نویسندگان از زیارت و مواجهه با امام رضا(ع) است که پس از «قرار با خورشید» به تازگی توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده است.

این کتاب شامل ۱۹ روایت از تجربه‌های شخصی و ادبی نویسندگان از زیارت و مواجهه با امام رضا(ع) است. سیده تکتم حسینی، سید مهدی شجاعی، منصوره رضایی، گیتی باقری، مجید قیصری، مریم علی‌بخش، خسرو باباخانی، زینب عطایی، مرتضی سرهنگی، لیلا شمس، علیرضا محمودی ایرانمهر، مرثا صامتی، نصرالله قادری، فاطمه سلیمانی ازندریانی، مهدی زارع، جواد قائمی‌زاده، مهدیه آهویی و مهدی قزلی از نویسندگان این مجموعه هستند.