مرادی: بارش شدید برف در ۵ محور گیلان؛ زندانه همچنان مسدود است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: بارش برف در ۵ محور گیلان شدید گزارش شده است.

وی با اشاره به بارش شدید برف در برخی محورهای استان گفت: محور سیاهکل- دیلمان با حداکثر ارتفاع ۳۵ سانتیمتر، ارتفاعات رودبار شامل حشمت‌آباد با ۱۰ سانتیمتر و کلیشم با ۲۰ سانتیمتر برف همراه با کولاک شدید، ارتفاعات لنگرود در محدوده لات‌محله با ۲۰ سانتیمتر، محور زیاز-شوک با ۲۰ سانتیمتر و محور ماسال-گیلوان با ۲۵ سانتیمتر شاهد بارش شدید برف هستند.

مرادی افزود: بارش خفیف برف نیز در محورهای اسالم-خلخال با ۲۵ سانتیمتر، پونل-خلخال با ۲۶ سانتیمتر، شوک-ملکوت با ۱۰ سانتیمتر و محور بلوردکان-خصیب‌دشت با حداکثر ۴۰ سانتیمتر گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به وضعیت محورهای مرزی استان‌های همجوار تصریح کرد: گردنه الماس در محور اسالم-خلخال با بارش خفیف برف و ارتفاع ۲۵ سانتیمتر نیازمند تردد با زنجیر چرخ است، محور پونل-خلخال در محدوده زندانه به دلیل کولاک، یخبندان و احتمال ریزش به طور کامل مسدود شده و گردنه کوهین در محور رشت-قزوین و گردنه حیران در محور آستارا-اردبیل با مه غلیظ همراه است.

وی تأکید کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان در جریان است، اما رانندگان برای عبور از جاده‌های کوهستانی و برفگیر حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان به شماره ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هم‌استانی‌ها و مسافران درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان و راه‌های ارتباطی استان‌های همجوار است.