مرادی: توقف بارش برف در ۸ محور گیلان؛ تردد جریان دارد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های استان در پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۸:۳۰ اظهار کرد: هم‌اکنون بارش خفیف برف در محور سیاهکل-دیلمان با حداکثر ارتفاع ۵۰ سانتیمتر و محور اسالم-خلخال با حداکثر ۴۰ سانتیمتر گزارش شده است.

وی افزود: بارش برف در محورهای پونل-خلخال، شوک-ملکوت، بلوردکان-خصیب‌دشت، زیاز-شوک، ماسال-گیلوان و شفت-امامزاده اسحاق و همچنین در ارتفاعات رودبار، لنگرود و کلیشم متوقف شده اما این محورها همچنان دارای پوشش برف و در برخی نقاط با کولاک و یخبندان همراه هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان درباره وضعیت محورهای مرزی استان‌های همجوار تصریح کرد: گردنه الماس در محور اسالم-خلخال با بارش خفیف برف، یخبندان و ارتفاع ۴۰ سانتیمتر برف همراه است و تردد در این محور تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است. همچنین محور پونل-خلخال در محدوده زندانه به سمت خلخال به دلیل کولاک، یخبندان و احتمال ریزش به‌طور کامل مسدود است.

مرادی ادامه داد: در گردنه کوهین در محور رشت-قزوین مه غلیظ حاکم بوده و گردنه حیران در محور آستارا-اردبیل سفیدپوش گزارش شده است.

وی با بیان اینکه ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان در جریان است، تأکید کرد: رانندگان برای تردد در جاده‌های کوهستانی و برفگیر حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی و زمستانی به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان از آمادگی شبانه‌روزی مرکز مدیریت راه‌های استان خبر داد و گفت: هم‌وطنان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان و راه‌های ارتباطی استان‌های همجوار با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.