مرادی: محور پونل- خلخال به دلیل کولاک و یخبندان مسدود شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی، تا ساعت ۲۲ شامگاه یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ شاهد بارش برف در برخی محورهای کوهستانی استان هستیم.
وی افزود: در محورهای اسالم-خلخال و پونل-خلخال بارش شدید برف گزارش شده و ارتفاع برف در این مسیرها به حدود ۳۰ سانتیمتر رسیده است. همچنین در محور ماسال- گیلوان بارش خفیف برف موجب سفیدپوش شدن مسیر شده است.
مرادی با اشاره به وضعیت محورهای مرزی استانهای همجوار گفت: در گردنه الماس در محور اسالم-خلخال بارش شدید برف همراه با کولاک و یخبندان حاکم است.
مدیرکل راهداری گیلان ادامه داد: محور پونل-خلخال از محدوده زندانه به سمت خلخال به دلیل کولاک، یخبندان و احتمال ریزش به طور کامل مسدود شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در گردنه کوهین در محور رشت-قزوین مه غلیظ گزارش شده و در گردنه حیران در محور آستارا-اردبیل نیز بارش پراکنده برف جریان دارد.
مرادی با بیان اینکه تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان در جریان است، تأکید کرد: از رانندگان درخواست میکنیم در مسیرهای برف گیر و کوهستانی حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی و زمستانی به همراه داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راههای استان گیلان از طریق شماره تلفن ۱۴۱ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به هم استانیها و مسافران در خصوص آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان و راههای ارتباطی استانهای همجوار است.
