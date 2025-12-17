زمانی: ۴۳۴ تن برنج هندی برای تنظیم بازار استان زنجان تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی، اظهار کرد: از مجموع این میزان، ۴۳۴ تن برنج هندی رقم «۱۱۲۱» از محل ذخایر راهبردی کشور و متناسب با موجودی انبارها، با هدف تأمین نیاز خانوارها و بخش صنف و صنعت و با قیمت مصوب درب انبار، در سطح استان زنجان توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به نحوه عرضه این محصول افزود: ۴۳۴ تن برنج هندی رقم «۱۱۲۱» در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلوگرمی و با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، جهت بسته‌بندی و توزیع در اختیار صنوف توزیعی، هیئت های مذهبی و تکایا (حقیقی و حقوقی)، مراکز آموزشی، مراکز خیریه و بهزیستی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان‌های دولتی، تعاونی‌ها، فروشگاه‌ها، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار استان قرار گرفته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: مهلت جذب و توزیع برنج‌های تخصیص‌یافته تا پایان روز ۳۰ بهمن‌ماه تعیین شده است.

