عرضه مستقیم میوه در دامغان؛ تعاون روستایی دست به کار شد

دامغان - رئیس اداره تعاون روستایی دامغان از ایجاد غرفه‌های عرضه مستقیم میوه و تره باز تنظیم بازار ویژه شب یلدا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بنائیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه توزیع میوه تنظیم بازار در شهرستان دامغان از ایجاد غرفه‌های عرضه مستقیم میوه و تره بار در این شهرستان ویژه شب یلدا خبر داد.

وی با بیان اینکه اتحادیه تعاون روستایی شهرستان دامغان متصدی این امر است، افزود: تأمین و توزیع مستقیم میوه و تره‌بار با قیمت مناسب برای آحاد مردم شهرستان هدف این اقدام است.

رئیس تعاون روستایی دامغان با بیان اینکه این مرکز عرضه مستقیم همچنین با محوریت حمایت از مصرف‌کنندگان راه اندازی شده است، گفت: راه‌اندازی این غرفه در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و به‌منظور رفاه حال شهروندان، به‌ویژه در ایام پر تقاضای شب یلدا صورت گرفته است.

بنائیان با بیان اینکه امیدواریم این ظرفیت‌ها نقش مؤثری در کنترل و تنظیم قیمت‌ها ایفا کند، افزود: مکان این مرکز عرضه مستقیم میوه تنظیم بازار مقابل اداره تعاون روستایی شهرستان دامغان است.

