۲۰ تن ترشیجات غیربهداشتی در کارگاه خانگی اهواز کشف شد

اهواز – مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از کشف و ضبط ۲۰ تن ترشیجات غیربهداشتی در یک کارگاه خانگی غیرمجاز در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طیبی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی، مقدار ۲۰ تن ترشیجات غیربهداشتی و غیرقابل مصرف در یک کارگاه خانگی در اهواز کشف و ضبط شد.

وی افزود: این گشت در قالب طرح نظارتی ویژه شب یلدا و با هماهنگی معاون دادستان و با هم‌افزایی تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت و همکاری اماکن نیروی انتظامی انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: پس از اخذ مجوزهای قانونی و ورود به این کارگاه غیرمجاز، ۲۰ تن ترشی غیرقابل مصرف کشف شد و محل فعالیت نیز پلمب گردید.

طیبی تصریح کرد: با دستور و حکم معاون دادستان، دو نفر در این پرونده بازداشت شدند و اقلام کشف‌شده برای بررسی‌های بیشتر و ارسال گزارش به دادستانی و تعزیرات حکومتی در اختیار مرکز بهداشت قرار گرفت.

وی در پایان از شهروندان خواست: از خرید محصولات غذایی فاقد برچسب اصالت، مشخصات بهداشتی و پروانه ساخت سازمان غذا و دارو خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و شماره ۱۹۰ مرکز بهداشت گزارش دهند.

