طیبی: ۵۴۶ گشت تعزیرات حکومتی در بازار خوزستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طیبی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به عملکرد نظارتی این اداره در نیمه نخست سال جاری گفت: در این مدت، ۵۴۶ گروه گشت سیار با همراهی دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار استان فعال بوده‌اند.

وی افزود: در جریان این گشت‌ها، از دو هزار و ۶۱۸ واحد صنفی بازرسی به‌عمل آمد و برای دو هزار و ۲۹۵ واحد متخلف پرونده تشکیل شد.

طیبی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها در طول سال اظهار کرد: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی همواره در بازار حضور دارند، اما در ایام خاص مانند بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی، فعالیت آن‌ها با شدت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: در صورت کشف تخلف، برخورد با واحد صنفی در محل انجام می‌شود و این برخوردها قاطع و بازدارنده خواهد بود.

وی در پایان بر ضرورت همکاری اصناف با نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: هدف ما حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد فضای سالم اقتصادی در بازار استان است.