محمد غفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۲۱ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته است و بر اساس ارزیابیهای انجامشده، انتظار میرود بیش از ۴۲ تن محصول از این مزارع تولید شود.
وی شرایط مناسب آبوهوایی و مدیریت مطلوب مزارع را از عوامل تأثیرگذار در عملکرد تولید عنوان کرد و افزود: توسعه کشت کلزا یکی از برنامههای مهم بخش کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور با بیان اینکه کشت کلزا در بهبود تناوب زراعی و افزایش کیفیت خاک نیز نقش مؤثری دارد، تصریح کرد: حمایتهای فنی، آموزشی و تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان بهصورت مستمر در حال انجام است تا تولید این محصول راهبردی افزایش یابد.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه سطح زیر کشت کلزا در سالهای آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: با استقبال بهرهبرداران و استمرار حمایتهای تخصصی، ظرفیت تولید دانههای روغنی در شهرستان نور تقویت خواهد شد.
نظر شما