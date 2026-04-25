گیلانغرب به قطب کشت کلزا در استان کرمانشاه تبدیل شده است

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند رو به رشد تولیدات گیاهی در شهرستان گیلانغرب اظهار کرد: این منطقه در سال‌های اخیر به یکی از نقاط مهم کشت کلزا در استان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی این شهرستان بسیار قابل توجه است، افزود: با تلاش کارشناسان بخش کشاورزی و همراهی کشاورزان، سطح زیر کشت کلزا در این منطقه به حدود ۲۶۰۰ هکتار افزایش یافته است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: این میزان توسعه کشت حاصل اجرای برنامه‌ریزی‌های هدفمند و مدیریت اصولی منابع در بخش کشاورزی شهرستان است.

به گفته شریفی، این روند علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، نقش مهمی در تقویت پایداری زراعی و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم این مسیر و حمایت از کشاورزان می‌تواند جایگاه گیلان‌غرب را در تولید کلزا در سطح استان بیش از پیش تثبیت کند.