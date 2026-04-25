۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

گیلانغرب به قطب کشت کلزا در استان کرمانشاه تبدیل شده است

کرمانشاه - معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه از رشد قابل توجه کشت کلزا در گیلانغرب و رسیدن آن به ۲۶۰۰ هکتار خبر داد.

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند رو به رشد تولیدات گیاهی در شهرستان گیلانغرب اظهار کرد: این منطقه در سال‌های اخیر به یکی از نقاط مهم کشت کلزا در استان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی این شهرستان بسیار قابل توجه است، افزود: با تلاش کارشناسان بخش کشاورزی و همراهی کشاورزان، سطح زیر کشت کلزا در این منطقه به حدود ۲۶۰۰ هکتار افزایش یافته است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: این میزان توسعه کشت حاصل اجرای برنامه‌ریزی‌های هدفمند و مدیریت اصولی منابع در بخش کشاورزی شهرستان است.

به گفته شریفی، این روند علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، نقش مهمی در تقویت پایداری زراعی و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم این مسیر و حمایت از کشاورزان می‌تواند جایگاه گیلان‌غرب را در تولید کلزا در سطح استان بیش از پیش تثبیت کند.

