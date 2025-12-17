به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامیداشت روز پژوهش با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران و نویسندگان حوزه مهدویت، در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد.

این مراسم که به همت انتشارات کتاب جمکران به مناسبت هفته پژوهش با هدف هم‌افزایی علمی، بررسی ظرفیت‌های پژوهشی و تقویت جریان تولید آثار مهدوی در حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد (تولیت آستان مقدس مسجد جمکران) تشکیل شد، میزبان چهره‌های حوزوی و دانشگاهی از سراسر کشور بود.

در این نشست تخصصی شخصیت‌های علمی و حوزوی متعددی از جمله علمای اعلام آیت‌الله نجم‌الدین طبسی، آیت الله مهدی‌پور، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد واعظ موسوی، حجت الاسلام و المسلمین سید مسعود پورسید آقایی و مدیران پژوهشگاه‌ها و مؤسسات علمی همچون: مؤسسه آینده روشن، مرکز پژوهش‌های صداوسیما، پژوهشکده دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه ادیان و مذاهب، مؤسسه بین‎المللی فطرت، مؤسسه دارالحدیث، ستاد توسعه فناوری هوش مصنوعی، گروه تاریخ مؤسسه امام خمینی (ره)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه قم، گروه تاریخ و تمدن دانشگاه معارف، مؤسسه بین المللی جامعه المرتضی، گروه فلسفه و کلام دانشگاه معارف، و جمعی دیگر از اساتید، پژوهشگران و نویسندگان حوزه مهدویت حضور داشتند.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین صمدی مدیر انتشارات کتاب جمکران با ارائه گزارشی از تحولات انتشارات کتاب جمکران در یک سال و نیم گذشته، بر تغییر مأموریت این نهاد از یک انتشارات صرف به یک «مجموعه فرهنگی و علمی اثرگذار» تأکید کردند. وی از تدوین «نظام‌نامه آثار مهدوی» خبر داد و اظهار داشت: «این نظام‌نامه با رویکردی استقرایی و با هدف رصد تولیدات علمی، تبیین خلأهای پژوهشی و دریافت نیازهای واقعی جامعه علمی تدوین شده و مبنای سیاست‌های آینده پژوهشی انتشارات خواهد بود.»

در ادامه آیت‌الله نجم‌الدین طبسی از اساتید برجسته حوزه علمیه و عضو جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم با بیان اینکه «قضیه مهدویت در حال تحریف و مصادره است»، هشدار داد که جریان‌های ضد حق با تمام قوا به میدان آمده‌اند.

بخش بعدی این نشست ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات مهمانان در جهت هم‌افزایی علمی، بررسی ظرفیت‌های پژوهشی و تقویت جریان تولید آثار مهدوی بود که به نکات برجسته زیر اشاره شد:

لزوم تدوین «نظام موضوعات» جامع و دقیق در حوزه مهدویت به عنوان پیش‌نیاز هر پژوهش هدفمند

ضرورت بین‌المللی‌سازی گفتمان مهدویت

گفتمان مهدویت به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای نسل جوان در حوزه مهدویت

پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی پژوهش مهدوی

ضرورت کسب «مهارت‌های گفتگو، شنیدن و حل مسئله» برای ترویج مؤثر معارف مهدوی

تبدیل مهدویت از اندیشه به نیروی محرک اجتماعی

در بخش پایانی این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در سخنانی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مسجد جمکران به‌عنوان محور هم‌افزایی فعالیت‌های علمی و فرهنگی مهدویت، تأکید کرد: جمکران می‌تواند به کانون اصلی هماهنگی و راهبری پژوهش‌های مهدوی تبدیل شود. وی با استقبال از تشکیل دبیرخانه دائمی این نشست‌ها، بر شناسایی نظام‌مند نیازهای پژوهشی و اولویت‌بندی مسائل کلان حوزه مهدویت تأکید کرد و افزود که آستان جمکران آمادگی دارد نقش خدمتگزاری و پشتیبانی علمی این جریان را برعهده بگیرد.

ایشان با اشاره به فضای پیچیده تبلیغاتی و جنگ نرم دشمن، بر ضرورت «نیازسنجی دقیق» و به ویژه «روش‌های نوین ابلاغ» معارف مهدوی به نسل جوان تأکید کردند و گفتند: «نحوه ابلاغ مهم است. باید از خود جوانان بپرسیم که چگونه این مطالب را به آنها برسانیم. آنها می‌فهمند.»