پیکر شهید «عیسی برسم» بر دستان مردم قدرشناس جیرفت تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تشییع پیکر مطهر «شهید عیسی برسم» که ظهر چهارشنبه با حضور گسترده و پرشور مردم شهیدپرور شهرستان جیرفت برگزار شد، امام جمعه جیرفت با اشاره به فضیلت والای شهادت اظهار داشت: شهید بی‌واسطه و با افتخار به دیدار خداوند می‌شتابد و شهادت نهایت بندگی و اوج افتخار انسان مؤمن است.

حجت الاسلام روح الله اکبری، با تأکید بر جایگاه رفیع شهدا، شهادت را انتخابی الهی و نشانه‌ای از برگزیدگی انسان‌های مؤمن دانست و افزود: خداوند متعال شهید عیسی برسم را از میان میلیاردها انسان برگزید و این انتخاب الهی نشان‌دهنده عظمت روحی و جایگاه معنوی اوست.

وی، عنوان کرد: خانواده معظم این شهید عزیز بدانند فرزندشان نه تنها متعلق به آنان، بلکه فرزند این ملت و این انقلاب است.

امام جمعه موقت جیرفت با قدردانی از حضور پرشور و گسترده مردم در مراسم تشییع این شهید والامقام گفت: این اجتماع باشکوه بیانگر وفاداری مردم به آرمان‌های شهدا است.

اکبری، خاطرنشان کرد: مردمی که امروز در کنار خانواده شهید ایستادند، وظیفه خود را انجام دادند و بار دیگر ثابت کردند که راه شهدا زنده و پویاست.

وی گفت: امروز همه ما انتخاب می‌کنیم که در مسیر شهدا باشیم که شیعه واقعی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و پیرو راه حسین‌بن‌علی علیه‌السلام باقی بمانیم.

اکبری با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و انقلابی شهید عیسی برسم گفت: این شهید والامقام بسیجی مدافع وطن مدافع امنیت و مدافع ولایت بود و شهادتش ادامه راه سیدالشهدا علیه‌السلام محسوب می‌شود.

گفتنی است شهید «عیسی برسم» در درگیری عناصر مسلح با نیروهای انتظامی در محدوده ایست و بازرسی ورودی شهرستان فهرج در جاده زاهدان - فهرج به شهادت رسید.