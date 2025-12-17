شهناز صالحی‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شهادت پدرش گفت: این شهادت مایه افتخار ملی و تداوم بخش راه ارزش‌هایی چون صداقت، دین‌داری، مردانگی و شجاعت است.

وی با بیان اینکه خبر شهادت پدرش موجب احساس خوشحالی عمیق در وی شده است، افزود: شهادت پدرم افتخاری بزرگ بوده و این فداکاری مایه سرافرازی کشور ما است.

وی در ادامه، به توصیف ویژگی‌های اخلاقی والای پدر شهیدش پرداخت و گفت: ایشان فردی با اخلاق نیکو و بسیار مهربان بودند و نصیحت‌های همیشگی ایشان بر پایه‌های اعتقادی استوار بود.

فرزند شهید صالحی‌نژاد، به توصیه‌های کلیدی پدرش اشاره کرد و افزود: توصیه‌های ایشان همواره بر اهمیت توکل کامل به خداوند متعال، نماز و قرآن متمرکز بود و این کلمات و توصیه‌ها همچنان در ذهن من زنده است؛ زیرا ایشان تأکید داشتند که همه امور باید به خداوند سپرده شود.

شهناز صالحی‌نژاد، خطاب به رهبر معظم انقلاب، افزود: از رهبر عزیزمان می‌خواهم که خون بهای پدر شهیدم را که با فداکاری برای اعتلای آرمان‌ها به دست آورد، پیگیری فرمایند.

گفتنی است بسیجی مراد صالحی نژاد، دوشنبه شب ۲۴ آذرماه در حمله تعدادی از اشرار مسلح به پست ایست و بازرسی جاده فهرج- زاهدان به شهادت رسید.