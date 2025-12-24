طالبی: کرمان در صف مقدم دفاع از کیان کشور، انقلاب و امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، بعداز ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی شهرستان فهرج ضمن ابراز تسلیت به خانواده این شهدا و جامعه ایثارگران در پی بروز این حادثه اظهار کرد: این مراسم علاوه بر پاسداشت مقام والای شهیدان؛ تجدید میثاق با نام، یاد و راه شهدایی است که برای دفاع از مردم و امنیت جامعه، جان خود را در معرض خطر قرار داده و ایثارگرانه در جبهه تأمین امنیت و آرامش خدمت می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه استان کرمان تصریح کرد: استان کرمان همواره در صف مقدم دفاع از کیان کشور، انقلاب و امنیت ملی قرار داشته است؛ چه در سال‌هایی که شهید حاج قاسم سلیمانی در سوریه و عراق با داعش می‌جنگید و چه امروز که نیروهای ایثارگر و فداکار استان در صف مقدم دفاع از امنیت کشور حضور دارند.

استاندار کرمان گفت: اقدام نیروهای انتظامی و امنیتی در استان کرمان تنها دفاع از امنیت این استان نیست، بلکه دفاع از امنیت و آرامش ایران عزیز است و از این جهت، کاری بزرگ و ارزشمند به شمار می‌رود.

وی با محکوم کردن حملات علیه نیروهای نظامی و انتظامی؛ این نوع حرکت‌ها را ضد مردمی عنوان کرد و گفت: نیروهای نظامی و انتظامی برخاسته از متن مردم هستند و برای تأمین امنیت مردم تلاش می‌کنند. شهادت نوجوانی که در این حادثه جان خود را از دست داد نشان می‌دهد که برای گروه‌های تروریستی، میان مردم و نیروهای نظامی و انتظامی تفاوتی وجود ندارد.

طالبی، افزود: این ملت که سال‌ها قربانی تروریسم بوده است، همواره درس وحدت و همبستگی در برابر دشمن را آموخته و این‌گونه اقدامات مذبوحانه محکوم به شکست است.

استاندار کرمان همچنین با قدردانی از نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی و دستگاه قضائی گفت: این نیروها شبانه‌روز و فداکارانه در حفظ امنیت و آرامش استان کرمان حضور دارند و علاوه بر مسئولیت‌های امنیتی، در حوزه سازندگی و امدادرسانی در حوادثی مانند سیل اخیر نیز در صف مقدم خدمت به مردم هستند.

وی بیان کرد: با وجود حوادثی که گاه رخ می‌دهد، شاخص‌های امنیتی استان رو به رشد است و این امنیت زمینه‌ساز توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای شاخص‌های اقتصادی شده است.

طالبی، تاکید کرد: راه شهدا ادامه دارد و نام و یاد آنان همواره در استان کرمان زنده خواهد ماند و الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

گفتنی است شامگاه دوشنبه ۲۴ آذرماه، ایست بازرسی شهرستان فهرج هدف حمله تروریستی قرار گرفت که در پی آن «عیسی برسم»، «مراد صالحی»، «سعید هادی‌پور» و همچنین نوجوان ۱۶ ساله بلوچ اهل سنت (شهروند عادی)، «منصور لجه‌ای»، به درجه رفیع شهادت رسیدند.

