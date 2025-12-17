  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

قطع کامل برق و ارتباطات در لاوان بندرلنگه

قطع کامل برق و ارتباطات در لاوان بندرلنگه

بندرعباس - جزیره لاوان شهرستان بندرلنگه برای دومین روز پیاپی با قطع کامل برق و اختلال گسترده در ارتباطات مخابراتی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش‌های محلی شبکه تلفن همراه در این جزیره لاوان شهرستان بندرلنگه واقع در استان هرمزگان به طور کامل از دسترس خارج شده و تنها دکل فعال اینترنت نیز به دلیل بروز آسیب فنی از مدار خارج شده است.

این شرایط موجب شده ساکنان جزیره با مشکلات جدی در انجام امور روزمره، ارتباط با مراکز خدماتی و پیگیری نیازهای ضروری مواجه شوند.

گزارش‌ها حاکی است که قطع همزمان برق و ارتباطات، فعالیت‌های عمومی و خدمات‌رسانی را در جزیره با اختلال جدی روبه‌رو کرده و نگرانی‌هایی را در میان شهروندان ایجاد کرده است.

ساکنان جزیره لاوان خواستار تسریع در رسیدگی به این وضعیت شده‌اند و انتظار می‌رود مسئولان ذیربط با اعزام تیم‌های فنی و پشتیبانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع خرابی‌ها و بازگرداندن خدمات زیرساختی اقدام کنند.

کد خبر 6693020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها