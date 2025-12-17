قطع کامل برق و ارتباطات در لاوان بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش‌های محلی شبکه تلفن همراه در این جزیره لاوان شهرستان بندرلنگه واقع در استان هرمزگان به طور کامل از دسترس خارج شده و تنها دکل فعال اینترنت نیز به دلیل بروز آسیب فنی از مدار خارج شده است.

این شرایط موجب شده ساکنان جزیره با مشکلات جدی در انجام امور روزمره، ارتباط با مراکز خدماتی و پیگیری نیازهای ضروری مواجه شوند.



گزارش‌ها حاکی است که قطع همزمان برق و ارتباطات، فعالیت‌های عمومی و خدمات‌رسانی را در جزیره با اختلال جدی روبه‌رو کرده و نگرانی‌هایی را در میان شهروندان ایجاد کرده است.



ساکنان جزیره لاوان خواستار تسریع در رسیدگی به این وضعیت شده‌اند و انتظار می‌رود مسئولان ذیربط با اعزام تیم‌های فنی و پشتیبانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع خرابی‌ها و بازگرداندن خدمات زیرساختی اقدام کنند.