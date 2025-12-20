انتقاد پیشکسوت استقلال از عملکرد ساپینتو/سرمربی تیم برنامه مشخصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که در ماه‌های گذشته با نمایش بازی‌های قابل قبول خود توانسته بود جایگاه مناسبی در جدول رده‌بندی لیگ برتر پیدا کند و به رده‌های بالایی نزدیک شود، در سه دیدار اخیر خود ناکام بوده و ۶ امتیاز حیاتی را از دست داده است. این ناکامی‌ها فشار زیادی را بر شاگردان ساپینتو وارد کرده و ضرورت جبران سریع نتایج را افزایش داده است.

استقلال چهارم دی ماه در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز در لیگ قهرمانان آسیا ۲، به مصاف تیم المحرق بحرین خواهد رفت؛ دیداری که تنها با کسب پیروزی می‌تواند شانس این تیم را برای صعود به مرحله بعدی زنده نگه دارد. هر نتیجه دیگری، از جمله تساوی یا شکست، موجب حذف نماینده ایران از رقابت‌های آسیایی خواهد شد و آبی‌پوشان را از ادامه مسیر بازمی‌دارد.

این بازی از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که نه تنها سرنوشت استقلال در آسیا را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند تداوم روند احیای روحیه تیمی و اعتماد به نفس بازیکنان پس از نتایج اخیر را نیز رقم بزند. در نتیجه، تمرکز کامل، اجرای دقیق تاکتیک‌ها و استفاده از تمام فرصت‌های گلزنی برای آبی‌ها حیاتی خواهد بود تا بتوانند از این مرحله حساس عبور کنند.

نمی‌توانم تفکرات ساپینتو را بفهمم

محسن گروسی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شرایط تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: واقعاً من نمی‌دانم چرا تیم به این شکل بازی می‌کند. گاهی تیم حریفان را تحت فشار قرار می‌دهد و حتی با کم گل زدن سه امتیاز را کسب می‌کند، مثل بازی با فولاد که فشار زیادی روی تیم حریف آورد. اما در بازی با خیبر تیم خوب شروع می‌کند به گل می‌رسد ولی متأسفانه عقب می‌نشیند. نمی‌توانم بفهمم تفکرات ساپینتو دقیقاً چیست؛ آیا می‌خواهد با یک گل سه امتیاز را بگیرد، اما فوتبال امروز ما دیگر هیچ تیمی در امان نیست و تا لحظه آخر امکان هر اتفاقی وجود دارد. حتی تیم‌های پایین جدول هم می‌توانند مقابل تیم‌های بالای جدول کار کنند. متأسفانه استقلال به این مسائل توجه لازم را ندارد و از بازیکنان خود به خوبی استفاده نمی‌کند.

ساپینتو برنامه مشخص و ثابتی ندارد

وی درباره تغییرات در ترکیب تیم گفت: گاهی یک بازیکن پنج بازی به میدان می‌رود و ناگهان کنار گذاشته می‌شود و بازیکنی جایگزین می‌شود که کارایی آن نفر را ندارد. بازیکنان بسیار خوبی داریم و سوای یکی دو بازیکن که واقعاً در اندازه استقلال نیستند، بقیه توانایی ارائه عملکرد مناسب را دارند. آن‌ها هم باید بدانند که اگر در حد تیم استقلال نیستند، بهتر است جدا شوند و در تیم‌های دیگر پیشرفت کنند. ساپینتو نیز به نظر می‌رسد برنامه مشخص و ثابتی ندارد؛ ترکیب تیم همیشه متفاوت است و تمرینات تیم را هم ما ندیده‌ایم.

گروسی در ادامه افزود: در چند بازی ابتدایی، استقلال شرایط خوبی داشت، اما بدن بازیکنان مناسب نبود و آمادگی کامل نداشتند. به همین دلیل، وقتی تیم گل می‌زند، عقب می‌نشیند و منتظر اشتباه تیم حریف است تا از ضدحملات استفاده کند. بازیکنان خارجی تیم هم کمی قفل کرده‌اند. هنر مربی این است که بتواند از بازیکنانش بازی بگیرد و به شرایط ایده‌آل برساند، که متأسفانه این اتفاق برای آقای آسانی رخ نداده است.

استقلال توانایی شکست هر تیمی را دارد

وی درباره آینده تیم گفت: باید ببینیم در آینده چه پیش می‌آید. تیم در مسیر پیشرفت است اما چند بازی اخیر چندان مطلوب نبوده‌اند. استقلال برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا نیاز دارد که روز چهارشنبه مقابل المحرق بحرین نتیجه بگیرد. با توجه به وضعیت تیم، بردن این تیم دور از دسترس نیست. استقلال تیم بزرگی است و توانایی شکست هر تیمی را دارد، هم در آسیا و هم در لیگ داخلی.

گروسی درباره عملکرد اخیر استقلال افزود: بازی اول استقلال در لیگ مقابل تراکتور، تیم نمایش خوبی داشت و تراکتور را شکست داد. سپس مقداری افت کرد. اوایل فصل چیدمان تیم زیاد جالب نبود، اما به مرور درست شد. حالا بازیکنان از نظر بدنی کمی مشکل دارند و دوندگی آن‌ها نسبت به سایر تیم‌ها پایین‌تر است. تیم المحرق نیز تیم بسیار بزرگی نیست و در ایران هم یک بار شکست خورده، اما شرایط فعلی استقلال نسبت به آن زمان بهتر است. با این حال، لازم است مربیان و آنالیزورها بررسی کنند چرا تیم به این وضعیت رسیده است.

او در پایان گفت: اگر شرایط بدنی، روحی و روانی بازیکنان مناسب باشد، استقلال قطعاً می‌تواند تیم المحرق را شکست دهد. اما اینکه گل بزند و دوباره شرایط معمول خود را پیدا کند، کمی مشکل خواهد داشت. بنابراین تمرکز و آمادگی کامل برای این دیدار ضروری است.