۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

محمدزاده: پایداری جامعه با اعتماد و رضایت عمومی میسر می‌شود

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: پایداری و قوام جامعه با جلب اعتماد عمومی و رضایت مندی مردمی میسر می شود و باید همه مسئولان در این مسیر گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مراغه، با تاکید بر اینکه دشمنان در پی ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم هستند، یادآور شد: بر همین اساس یکی از مهمترین رسالت‌های مدیران و مسئولان اجرایی حفاظت و پاسداری از اعتماد و رضایت عمومی است تا بدین طریق نظام اسلامی با قدرت به مسیر خود ادامه دهد.

وی اظهار کرد: باید توجه داشت که هر چه میزان رضایت مندی مردم از دولت و نظام ارتقا یابد به همان میزان پایداری جامعه افزایش پیدا کرده و زمینه‌های مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مهیاتر می‌شود.

محمدزاده تکریم ارباب رجوع در ادارات و سازمان‌های دولتی را بسیار مهم و تأثیرگذار بر میزان اعتماد عمومی دانست و با بیان اینکه همه باید در این مسیر حرکت کنند، ادامه داد: به همان میزان که نیروهای مسلح در دفاع از کیان میهن اسلامی نقش آفرین و مؤثر هستند، رضایت عمومی نیز به همان اندازه در دفاع از کشور دارای جایگاه و اهمیت است.

وی با انتقاد از ساختار اداری کشور در حوزه ارتباطات مردمی، گفت: متأسفانه شیوه‌های سنتی و قدیمی مربوط به ۳۰ سال قبل هنوز در این عرصه پا برجاست، در حالی که این نظام ارتباطی باید مدرن سازی شده و از روش‌های جدید برای ارتباط بین مردم و مسئولان استفاده کرد، چون تداوم روال‌های گذشته پاسخگو نیست.

محمدزاده به توطئه‌های استکبار علیه نظام اسلامی اشاره و اظهار کرد: پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه که دشمنان اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان را لمس کردند، اکنون به شدت خط فکری ارزیابی رفتار و افکار عمومی در حالت شبه جنگی را دنبال می‌کنند تا ببینند هنجارهای عمومی در ایران در صورت بروز جنگ مجدد چه خواهد بود.

به گفته وی فضاسازی و مانورهای خبررسانی و تبلیغی دشمنان بر نوع رفتارهای عمومی تکیه دارد تا رفتارهای مردم را ارزیابی کنند، اما آینده هرچند قابل پیش بینی نیست اما قابلیت تحلیل دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد شهرستان مراغه، بر هم افزایی و همفکری تمام مسئولان و مدیران با فرهیختگان و اهالی فرهنگ این منطقه با هدف توسعه تاکید و اظهار کرد: مدیران باید با بسیج تمام نیروها، امکانات و منابع مسیرهای توسعه و پیشرفت شهرستان را فراهم کنند.

محمدزاده جایزه ادبی استاد باریشماز را مهمترین و بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی شهرستان مراغه برای سال آینده اعلام کرد و گفت: تصمیمات برگزاری این رویداد مهم آذربایجان شرقی در استانداری گرفته شده است و باید در سطح شهرستان نیز اقدامات شایسته برای برگزاری باشکوه این جایزه به انجام برسد.

وی جایگاه ادبی، فرهنگی و اجتماعی استاد باریشماز در آذربایجان و منطقه شمال غرب کشور را بی همتا دانست و با تاکید بر اینکه چنین شخصیتی در منطقه وجود ندارد، یادآور شد: برگزاری سالانه جایزه این استاد نامدار و شهیر به صورت سالانه و با قدرت تمام در مراغه برگزار خواهد شد که برای هر چه بهتر برگزار شدن باید از ایده‌ها و خلاقیت‌های اهل فکر و اندیشه و صاحب نظران استفاده شود.

