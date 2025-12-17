به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مراغه، با تاکید بر اینکه دشمنان در پی ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم هستند، یادآور شد: بر همین اساس یکی از مهمترین رسالت‌های مدیران و مسئولان اجرایی حفاظت و پاسداری از اعتماد و رضایت عمومی است تا بدین طریق نظام اسلامی با قدرت به مسیر خود ادامه دهد.

وی اظهار کرد: باید توجه داشت که هر چه میزان رضایت مندی مردم از دولت و نظام ارتقا یابد به همان میزان پایداری جامعه افزایش پیدا کرده و زمینه‌های مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مهیاتر می‌شود.

محمدزاده تکریم ارباب رجوع در ادارات و سازمان‌های دولتی را بسیار مهم و تأثیرگذار بر میزان اعتماد عمومی دانست و با بیان اینکه همه باید در این مسیر حرکت کنند، ادامه داد: به همان میزان که نیروهای مسلح در دفاع از کیان میهن اسلامی نقش آفرین و مؤثر هستند، رضایت عمومی نیز به همان اندازه در دفاع از کشور دارای جایگاه و اهمیت است.

وی با انتقاد از ساختار اداری کشور در حوزه ارتباطات مردمی، گفت: متأسفانه شیوه‌های سنتی و قدیمی مربوط به ۳۰ سال قبل هنوز در این عرصه پا برجاست، در حالی که این نظام ارتباطی باید مدرن سازی شده و از روش‌های جدید برای ارتباط بین مردم و مسئولان استفاده کرد، چون تداوم روال‌های گذشته پاسخگو نیست.

محمدزاده به توطئه‌های استکبار علیه نظام اسلامی اشاره و اظهار کرد: پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه که دشمنان اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان را لمس کردند، اکنون به شدت خط فکری ارزیابی رفتار و افکار عمومی در حالت شبه جنگی را دنبال می‌کنند تا ببینند هنجارهای عمومی در ایران در صورت بروز جنگ مجدد چه خواهد بود.

به گفته وی فضاسازی و مانورهای خبررسانی و تبلیغی دشمنان بر نوع رفتارهای عمومی تکیه دارد تا رفتارهای مردم را ارزیابی کنند، اما آینده هرچند قابل پیش بینی نیست اما قابلیت تحلیل دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد شهرستان مراغه، بر هم افزایی و همفکری تمام مسئولان و مدیران با فرهیختگان و اهالی فرهنگ این منطقه با هدف توسعه تاکید و اظهار کرد: مدیران باید با بسیج تمام نیروها، امکانات و منابع مسیرهای توسعه و پیشرفت شهرستان را فراهم کنند.

محمدزاده جایزه ادبی استاد باریشماز را مهمترین و بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی شهرستان مراغه برای سال آینده اعلام کرد و گفت: تصمیمات برگزاری این رویداد مهم آذربایجان شرقی در استانداری گرفته شده است و باید در سطح شهرستان نیز اقدامات شایسته برای برگزاری باشکوه این جایزه به انجام برسد.

وی جایگاه ادبی، فرهنگی و اجتماعی استاد باریشماز در آذربایجان و منطقه شمال غرب کشور را بی همتا دانست و با تاکید بر اینکه چنین شخصیتی در منطقه وجود ندارد، یادآور شد: برگزاری سالانه جایزه این استاد نامدار و شهیر به صورت سالانه و با قدرت تمام در مراغه برگزار خواهد شد که برای هر چه بهتر برگزار شدن باید از ایده‌ها و خلاقیت‌های اهل فکر و اندیشه و صاحب نظران استفاده شود.