به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی از تدوین و اجرای الگوی جامع مدیریت بحران در باقرشهر خبر داد و اعلام کرد: زیرساخت‌های لازم برای مدیریت بحران در این شهر تکمیل شده و باقرشهر در مسیر تبدیل شدن به الگوی مدیریت بحران استان تهران قرار دارد.

همتی در دیدار با جمعی از خبرنگاران شهرستان ری با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن باقرشهر در مجاورت شهرک انرژی، این شهر نیازمند آمادگی دائمی و مدیریت بحران ویژه برای مواجهه با شرایط احتمالی است.

وی افزود: در همین راستا، باقرشهر به ۶ زون عملیاتی تقسیم شده و برای هر زون، یک گروه امداد و یک گروه اسکان با وظایف مشخص پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز بحران، عملیات امدادرسانی و ساماندهی شهروندان به‌صورت سریع و منظم انجام شود.

شهردار باقرشهر ادامه داد: برای این ۶ زون، ۶ سایت اسکان در نظر گرفته شده و اعضای اکیپ‌های امداد و اسکان از پیش تعیین شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تمامی نیروها و مسئولان، وظایف مشخصی بر عهده دارند.

همتی با اشاره به ترکیب گروه‌های امدادی گفت: هر گروه شامل نیروهای خدمات شهری، عمرانی، پلیس و همچنین نیروهای ادارات خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز است تا در زمان بحران، هماهنگی کامل برای ارائه خدمات ضروری وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: طی دو سال اخیر، بخش قابل‌توجهی از تجهیزات مورد نیاز مدیریت بحران تهیه شده است. در این راستا، علاوه بر اقلام ۱۸‌گانه ضروری، سایر تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری و تأمین شده است.

شهردار باقرشهر افزود: تجهیزات خودرویی و مکانیکی، به‌همراه تجهیزات جانبی از جمله سردخانه سیار، نانوایی سیار و سامانه‌های بسته‌بندی آب خریداری شده که همگی پرتابل بوده و قابلیت استقرار سریع در محل‌های مورد نیاز را دارند.

همتی همچنین از تکمیل ممیزی املاک باقرشهر در سال جاری خبر داد و گفت: اطلاعات دقیق و جامعی از بافت شهری جمع‌آوری شده که در زمان بحران می‌تواند نقش مهمی در مدیریت سریع و مؤثر شرایط ایفا کند.

وی با بیان اینکه اصل مدیریت بحران، سرعت در ساماندهی شرایط است، اظهار کرد: هنر مدیریت بحران این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان اسکان، خدمات‌رسانی و ساماندهی وضعیت شهروندان فراهم شود.

شهردار باقرشهر خاطرنشان کرد: در جریان بازدید معاون عمرانی و مدیریت بحران استانداری تهران، مقرر شد الگوی مدیریت بحران این شهر به‌عنوان نمونه در سطح استان تهران معرفی شود تا سایر مناطق نیز از این مدل الگوبرداری کنند.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آتش‌نشانی باقرشهر اشاره کرد و گفت: یکی از مجهزترین ایستگاه‌های آتش‌نشانی استان تهران در این شهر قرار دارد که از نظر تجهیزات، کامل و به‌روز بوده و آمادگی بالایی برای مقابله با حوادث مختلف دارد.

وی با اشاره به تداوم خدمات شهری در شرایط خاص افزود: حتی در ایام حساس و شرایط ویژه نیز خدمات‌رسانی شهرداری باقرشهر بدون وقفه ادامه داشته و این مجموعه با حداکثر توان در خدمت شهروندان بوده است.

شهردار باقرشهر همچنین از پیش‌بینی سازوکار اطلاع‌رسانی در شرایط بحران خبر داد و گفت: برای عوامل شهرداری، کارت‌های شناسایی ویژه مدیریت بحران صادر شده و برای خبرنگاران نیز کارت‌هایی در نظر گرفته شده تا در زمان وقوع بحران بتوانند پوشش خبری سریع و مناسب ارائه دهند.