رهایی ۲ زندانی گتوندی از قصاص با گذشت اولیای دم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رومیانی عصر چهارشنبه در گفتگویی رسانهای از رهایی دو زندانی محکوم به قصاص خبر داد و گفت: در نزاعی که ۱۰ سال پیش در این شهرستان رخ داد، یک جوان ۱۹ ساله جان خود را از دست داد. پس از رسیدگیهای قضائی و طی مراحل قانونی، دو نفر به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شدند و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد و فشرده توسط صلحیاران، بزرگان و خوانین بختیاری و تلاشهای بیوقفه در طول این سالها، اولیای دم با بزرگواری و سعه صدر از حق قانونی و شرعی خود مبنی بر قصاص گذشت کردند.
رومیانی تصریح کرد: این پرونده که سالها در انتظار اجرای حکم قصاص بود، با وساطت خیرین و محوریت فرهنگ بخشش و صلح و سازش به سرانجام رسید و بار دیگر نقش مؤثر ریشسفیدان و فعالان صلح در حل اختلافات و کاهش اجرای احکام قصاص برجسته شد.
وی در پایان از مسئولان قضائی شهرستان گتوند و استان چهارمحال و بختیاری بهخاطر پیگیری این اقدام خداپسندانه تقدیر کرد.
