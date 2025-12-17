  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۴

رهایی ۲ زندانی گتوندی از قصاص با گذشت اولیای دم

رهایی ۲ زندانی گتوندی از قصاص با گذشت اولیای دم

گتوند – دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند اعلام کرد: با گذشت اولیای دم و تلاش صلح‌یاران و بزرگان بختیاری، دو محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رومیانی عصر چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از رهایی دو زندانی محکوم به قصاص خبر داد و گفت: در نزاعی که ۱۰ سال پیش در این شهرستان رخ داد، یک جوان ۱۹ ساله جان خود را از دست داد. پس از رسیدگی‌های قضائی و طی مراحل قانونی، دو نفر به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شدند و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.

وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد و فشرده توسط صلح‌یاران، بزرگان و خوانین بختیاری و تلاش‌های بی‌وقفه در طول این سال‌ها، اولیای دم با بزرگواری و سعه صدر از حق قانونی و شرعی خود مبنی بر قصاص گذشت کردند.

رومیانی تصریح کرد: این پرونده که سال‌ها در انتظار اجرای حکم قصاص بود، با وساطت خیرین و محوریت فرهنگ بخشش و صلح و سازش به سرانجام رسید و بار دیگر نقش مؤثر ریش‌سفیدان و فعالان صلح در حل اختلافات و کاهش اجرای احکام قصاص برجسته شد.

وی در پایان از مسئولان قضائی شهرستان گتوند و استان چهارمحال و بختیاری به‌خاطر پیگیری این اقدام خداپسندانه تقدیر کرد.

کد خبر 6693289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها