ریشه‌ کنی بی‌ سوادی نیازمند همکاری همه ادارات شهرستان شادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مقدم چهارشنبه شب در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان شادگان که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف به همکاری در شناسایی و جذب افراد بی‌سواد و بازمانده از تحصیل شدند.

وی ضمن بررسی عملکرد نهضت سواد آموزی شهرستان از سال ۱۴۰۳ تاکنون، افزود: ریشه کنی بی‌سوادی یک مسئولیت همگانی است و تحقق این هدف مهم نیازمند مشارکت و همراهی همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان شادگان همچنین بر لزوم شناسایی دقیق افراد بی‌سواد و بازمانده از تحصیل تأکید کرد و افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم از افراد مشمول سوادآموزی زمینه برنامه‌ریزی هدفمند و ارائه خدمات مؤثرتر را فراهم می‌کند.

مقدم تاکید کرد: بخشداران، ادارات جهاد کشاورزی، نظام صنفی، شبکه بهداشت و درمان، کمیته امداد، بهزیستی و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف شدند در راستای ریشه‌کنی بی‌سوادی و شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل همکاری لازم را با نهضت سوادآموزی داشته باشند.