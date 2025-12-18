ناترازی یارانه و نبود مالکیت چالش اصلی مراکز توانبخشی قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی مدیرکل بهزیستی استان قزوین ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مرکز توانبخشی شهید رجایی تاکستان، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های مراکز توانبخشی استان پرداخت.

وی اظهار کرد: مرکز توانبخشی شهید رجایی تاکستان ویژه نگهداری افراد دارای معلولیت ذهنی بالای ۱۴ سال است و با وجود ظرفیت اسمی ۸۰ نفر، هم‌اکنون ۶۸ مددجو در این مرکز نگهداری می‌شوند که پنج نفر از آنان مجهول‌الهویه هستند.

غلامرضایی با اشاره به مشکلات مالی مراکز توانبخشی افزود: فاصله چشمگیری میان یارانه‌های پرداختی دولت و هزینه‌های واقعی نگهداری مددجویان وجود دارد و این ناترازی، تداوم فعالیت مراکز را با دشواری مواجه کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت شدید در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، اما برخی خانواده‌ها به دلیل دریافت یارانه کمتر، با فشار اقتصادی بیشتری روبه‌رو هستند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد مراکز توانبخشی استان فاقد مالکیت ملکی هستند، گفت: نبود مالکیت، امنیت و ثبات فعالیت بلندمدت این مراکز را تهدید کرده و مانع سرمایه‌گذاری برای بهسازی فضا و تجهیزات شده است.

غلامرضایی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت معلولان استان بیان کرد: در استان قزوین حدود ۲۷ هزار نفر معلول شناسایی شده‌اند که نزدیک به ۸ هزار نفر از آن‌ها دارای معلولیت شدید هستند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۲۰۰ نفر در مراکز نگهداری می‌شوند و ۲۵۰۰ نفر نیز در منازل نگهداری شده و نیازمند دریافت حق پرستاری هستند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین خاطرنشان کرد: در حال حاضر حق پرستاری برای ۵ هزار نفر پرداخت می‌شود و حدود ۲۵۰۰ نفر دیگر همچنان در صف دریافت این حمایت قرار دارند.