به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور اظهارکرد: با حمایتهای استاندار هرمزگان، همراهی نماینده شرق استان هرمزگان در مجلس و پیگیریهای فرماندار شهرستان رودان، مسیر دوراهی فاریاب به طول سه کیلومتر تعریض و بهسازی خواهد شد.
وی افزود: این پروژه با همکاری و مشارکت دهیاران و معادن فعال در روستاهای مسیر اجرا میشود و نقش مهمی در بهبود تردد، افزایش ایمنی و تسهیل حملونقل منطقه خواهد داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین احداث پل دولدول نیز همزمان با این پروژه در دستور کار قرار گرفته و مناقصه آن تا پایان سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
