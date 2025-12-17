به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین نوریزدان شامگاه چهارشنبه در نشست با رسانه‌ها با اشاره به جذب دو هزار و ۹۰۰ میلیارد اعتبار عمرانی طی ۹ ماه گذشته برای اجرای پروژه‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۶۲ پروژه عمرانی در استان فعال هستند.

احیای پروژه‌هایی که ۱۰ متوقف شده بودند

وی یکی از پروژه‌های فعال در استان را شامل تکمیل شش تصفیه خانه فاضلاب شهرهای دورود، ازنا، الیگودرز، کوهدشت، پلدختر، نورآباد و الشتر با اعتبار حدود سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این پروژه‌ها به پیمانکار واگذار شده است، پروژه‌هایی که توقف ۱۰ ساله داشته اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، افزود: امسال از سه هزار میلیارد تومان یاد شده، ۸۰۰ میلیارد تومان تأمین و جذب شده است است.

نوریزدان با تاکید بر اینکه قرار شده که سال آینده نیز ۹۰۰ میلیارد تومان از این پروژه و سال ۱۴۰۶ هم هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های استان اختصاص پیدا کند، گفت: همچنین با اقدامات صورت گرفته مجوز استفاده از ۲۳۱ میلیون یوان از خط اعتباری چین گرفته شده و اگر اعتبارات داخلی به هر نوعی تخصیص پیدا نکرد می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم تصفیه‌خانه آب خرم‌آباد

وی در ادامه سخنان خود از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم تصفیه خانه آب خرم آباد با اعتبار چهار هزار میلیارد تومان خبر داد و افزود: قرار است این فاز در برنامه زمانبندی ۳۰ ماهه وارد مدار شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، بیان داشت: در سال اول ۵۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه تأمین اعتبار شده است، سال آینده هزار میلیارد تومان به این پروژه اختصاص می‌یابد و سال ۱۴۰۶ نیز هزار میلیارد تومان به این پروژه اختصاص پیدا می‌کند.

نوریزدان، تاکید کرد: قرار شده که در سال‌های آینده نیز محل اعتبارات ماده ۵۶ و فایناس برای این پروژه استفاده کنیم.

۱۷۵ روستای لرستان آبرسانی شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاز دوم آبرسانی به روستاهای استان از سوی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و شرکت آب و فاضلاب در قالب یک تفاهم نامه همکاری، عنوان کرد: این تفاهم نامه به مبلغ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان از آبرسانی به ۲۴۰ روستای استان در قالب این تفاهم نامه همکاری خبر داد و تصریح کرد: امسال ۱۷۵ روستا آبرسانی شده است.

نوریزدان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در حال حاضر در استان لرستان آب پایدار در شهرها نداریم و متکی به منابع زیرزمینی از جمله آب چشمه‌ها هستیم، ادامه داد: در این راستا ما بحث هوشمندسازی شبکه آب شرب شهری را در سطح استان شروع کرده ایم، الان از ۱۷ درصد به ۵۵ درصد در این رابطه رسیده ایم و تا پایان سال این عدد به ۷۵ درصد خواهد رسید.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۵۵ درصد از شبکه آب شرب شهرهای استان را با همین هوشمندسازی کنترل و مدیریت می‌کنیم.

تخصیص ۱۸ میلیون متر مکعب آب سد «کمندان» به الیگودرز و ازنا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به منظور آب رسانی به روستاها ۲۵۲ کیلومتر عملیات خط انتقال اجرا کرده ایم، افزود: علیرغم تنش آبی در استان، با اقدامات صورت گرفته کمترین مشکلات را در این رابطه ما در استان داشتیم و ۴۷ حلقه چاه برای رفع کمبود آب در استان حفر و تجهیز کردیم.

نوریزدان همچنین از اجرای ۵۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در استان خبر داد و تصریح کرد: تأمین آب پایدار شهرهای الیگودرز و ازنا یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته بوده است.

وی با اشاره به آبگیری سد «کمندان» و تخصیص ۱۸ میلیون متر مکعب آب این سد به شهرهای ازنا و الیگودرز، بیان داشت: ایستگاه پمپاژ نیز به منظور تأمین آب دو شهر شروع شده و نیمه اول سال ۱۴۰۵ وارد مدار بهره برداری می‌شود.