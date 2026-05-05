شکری: آذربایجان‌ غربی به هاب ترانزیتی شمال ‌غرب کشور تبدیل می شود

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، از حرکت هدفمند استان به سمت یکپارچه سازی ترانزیت و تقویت جایگاه آن در کریدورهای بینالمللی خبر داد و اظهار کرد: آذربایجان غربی با قرارگیری در مسیر کریدور بینالمللی آسیا–اروپا و برخورداری از ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور یکی از مهمترین گلوگاههای ارتباطی کشور در حوزه ترانزیت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه چندین کریدور مهم بینالمللی از آذربایجانغربی عبور میکنند، افزود: کریدور شرق به غرب از طریق پایانه مرزی بازرگان، کریدور آسیا–اروپا، مسیرهای جنوب به شمالغرب و شمالشرق، راهگذر پاکستان–ایران–ترکیه و همچنین شاخه جنوبی کریدور تراسیکا از جمله مسیرهایی هستند که جایگاه استان را در شبکه حملونقل بینالمللی تثبیت کردهاند.
طول راه های ترانزیتی آذربایجان غربی به هزار کیلومتر می رسد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی در ادامه به توسعه زیرساختهای فیزیکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طول راههای ترانزیتی استان به ۹۲۳ کیلومتر رسیده و با بهرهبرداری از پروژههای مهمی نظیر آزادراه ارومیه–تبریز و همچنین فعالسازی دو پایانه مرزی جدید، این رقم به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت که تحول قابل توجهی در ظرفیت ترانزیتی استان ایجاد میکند.
شکری افزود: مسیرهای اصلی ترانزیتی از جمله محور بازرگان–ایواوغلی–مرز آذربایجان شرقی، سرو–سلماس، بازرگان–میاندوآب–بوکان و مسیر تمرچین به عنوان یکی از کریدورهای مهم اربعینی، از جمله محورهایی هستند که نقش اساسی در جابجایی کالا و مسافر ایفا میکنند.
وی با اشاره به پروژههای شریانی در حال اجرا تصریح کرد: در حال حاضر دو محور اصلی کریدوری به طول ۵۳۶ کیلومتر در دست اجرا قرار دارد که با تأمین اعتبار بالغ بر ۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، این پروژهها نقش مهمی در تکمیل زنجیره حملونقل و کاهش زمان سفر خواهند داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به عملکرد سال گذشته در حوزه جابجایی کالا گفت: با وجود شرایط خاص منطقهای، تردد ناوگان در مبادی مرزی استان با پایداری مناسب همراه بوده و استمرار جریان حملونقل کالا نشاندهنده ظرفیت بالای شبکه حملونقل آذربایجان غربی است.
پایانه های مرزی آذربایجان غربی ساماندهی می شود
شکری همچنین به عملکرد حوزه مسافری اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، تردد مسافران از پایانههای مرزی استان در سطح قابل توجهی ادامه داشته و در این میان، تردد زائران اربعین از مرز تمرچین با ثبت ۱۶۶ هزار و ۴۱۰ نفر، رشد ۲۶ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده که نشاندهنده تقویت زیرساختها و خدماترسانی در این مسیر است.
وی در ادامه به وضعیت پایانههای مرزی استان اشاره کرد و گفت: پایانههای بازرگان، رازی، تمرچین و سرو به عنوان دروازههای اصلی ترانزیتی استان، در مسیر توسعه و بهسازی قرار دارند و اجرای طرحهای جامع در این پایانهها با هدف افزایش ظرفیت، تسهیل تردد و ارتقاء کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: در پایانه مرزی بازرگان به عنوان مهمترین پایانه زمینی کشور، اجرای طرح جامع با برآورد ۶ هزار میلیارد ریال در حال پیگیری است و در پایانه مرزی رازی نیز طرح جامع با نیاز اعتباری ۸ هزار میلیارد ریال در مراحل مطالعاتی قرار دارد.
شکری همچنین به توسعه زیرساختهای پایانه مرزی تمرچین اشاره کرد و گفت: این پایانه مرزی به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای زائران اربعین، در حال تجهیز به امکانات جدید از جمله دستگاه ایکسری کامیونی بوده و برنامهریزی برای تکمیل زیرساخت های آن در حال انجام است.
پایانه های مرزی به سامانه های هوشمند مجهز می شود
وی با تاکید بر رویکرد توسعهمحور در حوزه ترانزیت اظهار کرد: برنامههایی از جمله انتقال تشریفات گمرکی به پسکرانهها، تجهیز پایانهها به سامانههای هوشمند، نصب دوربینهای پلاکخوان و ردیاب ناوگان، ساماندهی تردد مرزنشینان و افزایش تعامل با کشورهای همسایه در دستور کار قرار دارد که نقش مهمی در تسهیل فرآیندها و افزایش بهرهوری خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با تداوم اجرای پروژههای زیرساختی، تامین اعتبارات لازم و تقویت هماهنگی بین دستگاههای مرتبط، آذربایجانغربی در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی ترانزیت کشور و منطقه قرار گرفته و چشمانداز روشنی در این حوزه پیش رو دارد.
