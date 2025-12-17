حسینی: تنها ۲۰ درصد از مدارس نیشابور مشاور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور اظهار کرد: متأسفانه برخی کارگزاران ادارات، برای امور فاقد طبقه‌بندی محرمانه و موضوعاتی که ضرورت قضائی ندارد، افراد را به دستگاه قضائی ارجاع می‌دهند که این مسئله موجب افزایش بی‌مورد مراجعات و اطاله امور می‌شود.

رئیس دادگستری نیشابور با اشاره به پرونده‌های مربوط به هک حساب‌های بانکی افزود: در حال حاضر فردی که حساب کاربری‌اش هک و موجودی آن در حال تخلیه است، ناچار است ابتدا شکایت قضائی ثبت کند تا پس از طی مراحل اداری، مشخص شود وجوه به چه حسابی منتقل شده که این روند بسیار زمان‌بر است و نیازمند بازنگری و تسریع در فرآیندهاست.

وی با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی در نیشابور گفت: در دهه‌های اخیر نقش نهاد خانواده در تربیت فرزندان تضعیف شده و همزمان شدت آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته است که این موضوع زنگ خطری جدی محسوب می‌شود.

حسینی با بیان اینکه مشاوره قوی در مدارس نیشابور یک نیاز فوری است بیان کرد: در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد مدارس نیشابور دارای مشاور هستند و عملاً یک مشاور چند مدرسه را پوشش می‌دهد که به مشاور پروازی تبدیل شده است.

رئیس دادگستری نیشابور ادامه داد: دانش‌آموزان در معرض جدی آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و با توجه به آمار نگران‌کننده، به‌ویژه در حوزه خودکشی، لازم است افزایش تعداد مشاوران و استقرار مشاور مقیم در مدارس در شورای آموزش و پرورش و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان تصویب و اجرا شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به ملاحظات امنیتی، نظارتی و حراستی در عزل و نصب مدیران ابراز کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید در انتخاب افراد، به اهلیت و صلاحیت آنان توجه جدی داشته باشند.

حسینی با اشاره به تغییر گفتمان مدیریتی خاطرنشان کرد: طرح‌ها و پروژه‌هایی که در دولت‌ها و مدیریت‌های گذشته آغاز شده‌اند، نباید به دلیل تغییر مدیران به فراموشی سپرده شوند و مدیران فعلی موظف به ادامه و تکمیل آن‌ها هستند.

رئیس دادگستری نیشابور درباره مرکز علم و فناوری نیشابور عنوان کرد: بحث ارتقای این مرکز به پارک علم و فناوری جدی شده و این موضوع در دولت‌های نهم و دهم تصویب شده بود که اکنون صرفاً در حال احیای آن هستیم.

وی با اشاره به نهالستان منابع طبیعی در شمال شهر اظهار کرد: بر اساس تفاهم انجام‌شده بین منابع طبیعی و شهرداری، مقرر شده این نهالستان محصور شود تا از سوءاستفاده افراد هنجارشکن و بروز حریق جلوگیری شود، چرا که در صورت وقوع آتش‌سوزی، مهار آن بسیار دشوار خواهد بود و این موضوع را به‌طور جدی به مدیران شهرستان تذکر می‌دهم.

حسینی در خصوص استفاده از خودروهای دولتی افزود: استفاده مدیران از خودروهای سازمانی مجاز است، اما استفاده‌های خارج از ضابطه، از جمله در اختیار قرار دادن خودرو به خانواده یا پارک شبانه در معابر عمومی، تخلف محسوب می‌شود و مدیران باید در این زمینه حساس باشند.

رئیس دادگستری نیشابور با اشاره به آمار تغییر کاربری اراضی زراعی بیان کرد: بنا بر اعلام جهاد کشاورزی، ۶۰ تا ۸۰ درصد پرونده‌های تغییر کاربری مشمول مرور زمان شده‌اند و به دلیل گذشت بیش از سه سال، امکان برخورد کیفری وجود ندارد و صرف ارائه آمار بدون اقدام مؤثر، فایده‌ای نخواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب معبر ایجاد شده در باغ امین‌الاسلامی ابراز کرد: مشخص نیست تا چه زمانی باید وضعیت این مجموعه بلاتکلیف بماند، ساختمان امین‌الاسلامی میزبان مقام معظم رهبری بوده، اما میراث فرهنگی هزینه‌ای برای مرمت آن انجام نمی‌دهد و لازم است شهرداری و میراث فرهنگی هرچه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

حسینی گفت: خشونت علیه حیوانات جرم است و گزارش‌هایی درباره سگ‌دعوا در شهرستان دریافت شده که این رفتارها به‌صراحت جرم‌انگاری شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.