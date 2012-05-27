به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی نیشابور گفت: بیش از 111 هزار اصله نهال یارانهدار برای اصلاح، احیا و توسعه باغهای شهرستان بین باغداران توزیع شده است.
رضا جباران اظهارکرد: 106 هزار اصله نهال از نهالستان مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی و نهالستانهای سطح استان و شهرستان تهیه شد.
وی اضافه کرد: کاشت این تعداد نهال توسعه 153 هکتار باغ را در پی دارد و همچنین باعث اصلاح و احیا حدود 65 هکتار از باغات شهرستان میشود.
برگزاری دومین دوره آزمونهای کار و دانش در نیشابور
کارشناس آموزش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از برگزاری دومین دوره آزمونهای هماهنگ رشتههای مهارتی کار و دانش مراکز مهارتآموزی این اداره همزمان با سایر شهرستانهای خراسان رضوی خبر داد.
نرجس مقدم پاشا اظهار داشت: ویژگی این دوره از آزمونها، برگزاری آزمون در یک ساعت و به صورت هماهنگ در سراسر استان است و افرادی که تمایل به ایجاد مراکز مهارتآموزی در رشتههای مختلف مهارتی کار و دانش رادارند میتوانند برای صدور مجوز به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور مراجعه کنند.
تجدید پیمان 2600 بسیجی نیشابوری با امام خمینی(ره)
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: در آستانه سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) بیش از 2600 بسیجی از این شهرستان بار دیگر با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید پیمان میکنند.
سرهنگ احمد عنایت گفت: بیش از هزار نفر از بسیجیان از روستاها و بیش از 1500 نفر از شهرستان نیشابور به مرقد امام (ره) اعزام میشوند که اعزام این تعداد از بسیجیان در قالب 64 دستگاه اتوبوس و با همکاری 20 اداره، نهاد و دهیاری انجام میشود.
مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی در پیام نور نیشابور راهاندازی شد
مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور از راهاندازی رشته آمار و ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.
اعظم امینی اظهارکرد: این مرکز از اول مهرماه 91 در رشته مذکور دانشجو میپذیرد.
وی با بیان اینکه اولین بانک سیدی قرآن و عترت این دانشگاه در دارالقرآن عروهالوثقی افتتاح شده است گفت: در این بانک بیش از 110 سیدی با موضوعات قرآنی، مذهبی و ادعیه در قالب نرم افزار دارد.
نمایشگاه خوشنویسی شکوه خیال در نیشابور گشایش یافت
مسئول نگارخانه کمالالملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی شکوه خیال در نگارخانه کمال الملک این شهرستان خبر داد.
حمیدرضا آتشی اظهارکرد: در این نمایشگاه 28 اثر برگزیده استاد هادی دربانحسینی به نمایش درآمده که این آثار برگرفته از آیات قرآن، احادیث و روایات ائمه اطهار(ع) و اشعار بزرگان ادب پارسی همچون حافظ، سعدی، مولوی و نظامی است.
آتشی اضافه کرد: نمایشگاه خوشنویسی از 6 تا 11 خردادماه هر روز از ساعت 9 تا 12 صبح و 17 تا 20 بعد از ظهر در معرض دید عموم علاقمندان قرار دارد.
نظر شما