  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۵:۱۹

حمله آمریکا به یک شناور در اقیانوس آرام، ۴ کشته برجای گذاشت

حمله آمریکا به یک شناور در اقیانوس آرام، ۴ کشته برجای گذاشت

در ادامه سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تهاجمی آمریکا، ارتش این کشور از هدف قرار دادن یک شناور دیگر در اقیانوس آرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای این کشور یک حمله هوایی علیه یک شناور در شرق اقیانوس آرام انجام داده‌اند که در نتیجه آن چهار نفر کشته شده‌اند.

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در این باره با تروریستی خواندن سرنشینان این شناور مدعی شد: دست به یک حمله علیه یک شناور متعلق به یک سازمان تروریستی در آب‌های بین المللی در شرق اقیانوس آرام زدیم.

این فرماندهی افزود: در این حمله ۴ تروریست از تاجران مواد مخدر کشته شدند اما آسیبی به نیروهای ما وارد نشد.

بر اساس برآوردهای شبکه خبری سی بی اس نیوز، ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بیش از ده‌ها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن حدود ۹۵ نفر انجامیده است.

گروه‌های حقوق بشر، این عملیات‌های آمریکا را اعدام‌های فراقضایی و جنایت جنگی اعلام کرده‌اند.

کد خبر 6693522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ترامپ قاتل بی شرف

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها