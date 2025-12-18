حمله آمریکا به یک شناور در اقیانوس آرام، ۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای این کشور یک حمله هوایی علیه یک شناور در شرق اقیانوس آرام انجام داده‌اند که در نتیجه آن چهار نفر کشته شده‌اند.

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در این باره با تروریستی خواندن سرنشینان این شناور مدعی شد: دست به یک حمله علیه یک شناور متعلق به یک سازمان تروریستی در آب‌های بین المللی در شرق اقیانوس آرام زدیم.

این فرماندهی افزود: در این حمله ۴ تروریست از تاجران مواد مخدر کشته شدند اما آسیبی به نیروهای ما وارد نشد.

بر اساس برآوردهای شبکه خبری سی بی اس نیوز، ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بیش از ده‌ها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن حدود ۹۵ نفر انجامیده است.

گروه‌های حقوق بشر، این عملیات‌های آمریکا را اعدام‌های فراقضایی و جنایت جنگی اعلام کرده‌اند.