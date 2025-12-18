ونزوئلا خواستار برگزاری نشست شورای امنیت برای بررسی تجاوز آمریکا شد

  1. بین الملل
ونزوئلا خواستار برگزاری نشست شورای امنیت برای بررسی تعدی آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دولت ونزوئلا خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی «تجاوز آمریکا» شده است.

بر اساس این گزارش، یک دیپلمات سازمان ملل اعلام کرد که به‌احتمال زیاد، نشست شورای امنیت بنا به درخواست ونزوئلا، سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد.

در همین حال، منابع دیپلماتیک به الجزیره اعلام کردند که احتمال می‌رود نشست شورای امنیت درباره ونزوئلا هفته آینده برگزار شود و بسته به تحولات، ممکن است زودتر نیز تشکیل شود.

در همین ارتباط، شبکه الجزیره به نقل از ساموئل مونکادا (Samuel Moncada) نماینده ونزوئلا در سازمان ملل گزارش داد که کاراکاس خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی تجاوزات مستمر آمریکا علیه این کشور است.

نماینده ونزوئلا تأکید کرد: اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا بی‌سابقه است و حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ما را نقض می‌کند.

وی افزود: این اظهارات در واقع هشداری درباره استفاده از قوه قهریه نظامی در صورت تسلیم نشدن ونزوئلا در برابر دیکته‌های آمریکا است.

نماینده ونزوئلا این اقدامات را یک طرح استعمارگرایانه و باج‌خواهی علیه یک کشور مستقل و جنایت تجاوز گسترده خواند.

وی همچنین گفت: آمریکا با تهدید یا استفاده از زور، ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند.

نماینده ونزوئلا تصریح کرد: ما امروز با نقضی روبه‌رو هستیم که در قالب یک محاصره دریایی یک‌جانبه و مغایر با حقوق بین‌الملل اعمال می‌شود.

وی افزود: واشنگتن همچنین تلاش می‌کند با تهدید و اجبار، محاصره هوایی را تحمیل کند؛ اقدامی که امنیت هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.

