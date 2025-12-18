به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا چهارشنبه شب اعلام کرد که امپریالیسم با به‌کارگیری سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» میان ونزوئلا و کلمبیا، به‌دنبال نقض حاکمیت ملت‌های دو کشور است.

وی تأکید کرد: ونزوئلا از طریق احترام به حاکمیت، استقلال و حق صلح و زندگی، به بالاترین سطح وحدت ملی دست یافته است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا افزود: آمریکا می‌خواهد حکومتی دست‌نشانده را تحمیل کند که بیش از ۴۸ ساعت دوام نخواهد آورد.

مادورو تصریح کرد: ونزوئلا هرگز مستعمره نخواهد شد و ما به تجارت تمامی محصولات خود با جهان ادامه خواهیم داد.

وی همچنین از مردم کلمبیا خواست برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل ملت‌های دو کشور توسط «دولت‌های استعمارگر شمال» متحد شوند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت: هیچ تردیدی ندارم که ملت و ارتش ما به‌طور کامل برای تضمین حق‌مان در نفت، معادن و تمامی سرزمین‌مان متحد هستند.

مادورو در پایان تأکید کرد: آنچه آمریکا مطرح می‌کند، مطالباتی جنگی و استعمارگرایانه و تلاشی برای تغییر حکومت است.

مجلس ملی ونزوئلا از دولت در برابر تهدیدهای آمریکا حمایت کرد

مجلس ملی ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از مبارزه دولت ملی این کشور برای تضمین صلح، استقلال و حاکمیت بر سرزمین ونزوئلا حمایت می‌کند.

بر اساس این بیانیه، مجلس ملی ونزوئلا تأکید کرد که از دولت ملی در تمامی اقداماتی که برای مقابله با تهدیدهای دولت آمریکا اتخاذ می‌شود، پشتیبانی می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ملت ما شکست نخواهد خورد و با اتحاد، محاصره امپریالیستی را در هم خواهیم شکست و تمامیت ارضی ونزوئلا را همراه با صلح تضمین خواهیم کرد.

مخالفت ائتلاف «آلبا» با بیانیه آمریکا

ائتلاف «آلبا»، با بیانیه آمریکا درباره تصمیم برای اعمال محاصره کامل علیه نفتکش‌های عازم ونزوئلا به‌طور قاطع مخالفت کرد.

در بیانیه این ائتلاف آمده است که اظهارات و مواضع آمریکا در راستای تلاش برای سرقت منابع ونزوئلا است.

این ائتلاف که با نام کامل «اتحاد بولیواری برای ملل آمریکای ما» (ALBA-TCP) شناخته می‌شود، در حال حاضر از ۱۰ عضو اصلی (کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب) تشکیل شده که شامل ونزوئلا (بنیان‌گذار)، کوبا (بنیان‌گذار)، بولیوی، نیکاراگوئه، دومینیکا، آنتیگوا و باربودا، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، سنت لوسیا، گرانادا و سنت کیتس و نویس است.

کشورهای ایران و هائیتی نیز به عنوان اعضای ناظر در نشست‌های این ائتلاف شرکت می‌کنند.