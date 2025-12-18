  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۴:۰۸

مادورو: آمریکا به دنبال حکومتی دست‌نشانده در ونزوئلا است

مادورو: آمریکا به دنبال حکومتی دست‌نشانده در ونزوئلا است

رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که هدف آمریکا، روی کار آوردن یک حکومت دست نشانده در ونزوئلا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا چهارشنبه شب اعلام کرد که امپریالیسم با به‌کارگیری سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» میان ونزوئلا و کلمبیا، به‌دنبال نقض حاکمیت ملت‌های دو کشور است.

وی تأکید کرد: ونزوئلا از طریق احترام به حاکمیت، استقلال و حق صلح و زندگی، به بالاترین سطح وحدت ملی دست یافته است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا افزود: آمریکا می‌خواهد حکومتی دست‌نشانده را تحمیل کند که بیش از ۴۸ ساعت دوام نخواهد آورد.

مادورو تصریح کرد: ونزوئلا هرگز مستعمره نخواهد شد و ما به تجارت تمامی محصولات خود با جهان ادامه خواهیم داد.

وی همچنین از مردم کلمبیا خواست برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل ملت‌های دو کشور توسط «دولت‌های استعمارگر شمال» متحد شوند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت: هیچ تردیدی ندارم که ملت و ارتش ما به‌طور کامل برای تضمین حق‌مان در نفت، معادن و تمامی سرزمین‌مان متحد هستند.

مادورو در پایان تأکید کرد: آنچه آمریکا مطرح می‌کند، مطالباتی جنگی و استعمارگرایانه و تلاشی برای تغییر حکومت است.

مجلس ملی ونزوئلا از دولت در برابر تهدیدهای آمریکا حمایت کرد

مجلس ملی ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از مبارزه دولت ملی این کشور برای تضمین صلح، استقلال و حاکمیت بر سرزمین ونزوئلا حمایت می‌کند.

بر اساس این بیانیه، مجلس ملی ونزوئلا تأکید کرد که از دولت ملی در تمامی اقداماتی که برای مقابله با تهدیدهای دولت آمریکا اتخاذ می‌شود، پشتیبانی می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ملت ما شکست نخواهد خورد و با اتحاد، محاصره امپریالیستی را در هم خواهیم شکست و تمامیت ارضی ونزوئلا را همراه با صلح تضمین خواهیم کرد.

مخالفت ائتلاف «آلبا» با بیانیه آمریکا

ائتلاف «آلبا»، با بیانیه آمریکا درباره تصمیم برای اعمال محاصره کامل علیه نفتکش‌های عازم ونزوئلا به‌طور قاطع مخالفت کرد.

در بیانیه این ائتلاف آمده است که اظهارات و مواضع آمریکا در راستای تلاش برای سرقت منابع ونزوئلا است.

این ائتلاف که با نام کامل «اتحاد بولیواری برای ملل آمریکای ما» (ALBA-TCP) شناخته می‌شود، در حال حاضر از ۱۰ عضو اصلی (کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب) تشکیل شده که شامل ونزوئلا (بنیان‌گذار)، کوبا (بنیان‌گذار)، بولیوی، نیکاراگوئه، دومینیکا، آنتیگوا و باربودا، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، سنت لوسیا، گرانادا و سنت کیتس و نویس است.

کشورهای ایران و هائیتی نیز به عنوان اعضای ناظر در نشست‌های این ائتلاف شرکت می‌کنند.

کد خبر 6693516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      امریکا می خواهد دودستگی ایجاد بکند آنها درگیر جنگ داخلی باشند یک دست نشانده حاکم بکند بعد قراردادهای طولانی امضاء بکند خودش پایگاه نظامی بزند مثل عراق هر درآمد نفتی باید برود حساب فدرال آمریکا اگر مصلحت دیدند چیزی بدهند اگر نه درامریکا درحساب فدرال می ماند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها