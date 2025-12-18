به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی پروژههای آب و فاضلاب شرق مازندران با اشاره به ضرورت پاسخگویی به نیاز جمعیتی شهرها و روستاهای این منطقه اظهار کرد: در پروژه فاضلاب بهشهر، تملک زمین تصفیهخانه انجام شده و میزان اعتبار آن از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است تا عملیات اجرایی در کوتاهترین زمان آغاز شود.
وی افزود: در شهر گلوگاه نیز با پیشبینی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار، اجرای سازههای فرآیندی و عملیات اجرایی شبکه فاضلاب حداکثر تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد و پروژه فاضلاب نکا نیز پس از تأمین زمین، از ۳۱ شهریور سال آینده وارد فاز اجرایی میشود.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر نگاه ویژه دولت به شهرهای ساحلی تصریح کرد: به دستور رئیسجمهور، در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ توجه خاصی به پروژههای آب و فاضلاب این مناطق خواهد شد و علاوه بر بودجه سنواتی، از ظرفیت ماده ۵۶ و سایر منابع مالی نیز استفاده میکنیم.
ممنوعیت حفر چاه در شرق مازندران
در ادامه این نشست، غلامرضا شریعتی نماینده مردم شرق مازندران با اشاره به ممنوعیت حفر چاه و شوری منابع آب زیرزمینی، تنش آبی در دشت و کوهستان را جدی دانست و گفت: بزرگترین پروژه آبرسانی شرق مازندران که سه شهر و حدود ۱۰۰ روستا را تحت پوشش قرار میدهد، نیازمند تأمین سریع اعتبارات ملی است.
بهزاد برارزاده مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران نیز با اشاره به پیشرفت پروژههای آبرسانی در روستاهای هزارجریب نکا، بهشهر و گلوگاه، اظهار کرد: زیرساختهای انتقال آب از سد گلورد آماده شده اما تکمیل طرحها نیازمند حمایت و اعتبارات ملی است.
همچنین حیدر داودیان مدیرعامل آب منطقهای مازندران از آماده بودن سد گلورد برای بهرهبرداری خبر داد و گفت: آبگیری سد از ابتدای سال آبی جاری آغاز شده و تنها تکمیل پل زیرقوسی و راههای دسترسی باقی مانده است که پس از اتمام، سد در سفر رئیسجمهور افتتاح خواهد شد.
در پایان، عقیل محمودی فرماندار گلوگاه با تأکید بر تشدید تنش آبی ناشی از تغییرات اقلیمی و پیشروی آب دریا، راهاندازی تصفیهخانههای فاضلاب و بهرهبرداری از پساب برای توسعه فضای سبز و باغات را ضروری دانست و خواستار تسریع در اجرای شبکه فاضلاب شهری و استفاده از ظرفیت سد گلورد برای تأمین آب پایدار شد.
