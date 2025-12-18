  1. استانها
شدت باران ایستگاه پمپاژ آب سد سلمان فارسی را تخریب کرد

شیراز- مدیرکل بحران استانداری فارس با اشاره به تخریب ایستگاه پمپاژ آب سد سلمان فارسی گفت: درصورت نیاز وتمام نشدن مراحل تعمیر، به شهرستان اوز و گراش با تانکر آبرسانی خواهد شد.

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر در فارس گفت: وضعیت استان عادی است و هیچ مشکل خاصی گزارش نشده، اما شهروندان باید تا پایان این سامانه از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و ضمن رعایت نکات ایمنی، در خانه بمانند.

وی با اشاره به تخریب ایستگاه پمپاژ آب سد سلمان فارسی به مناطق جنوبی استان فارس ادامه داد: با توجه به شدت بارش‌ها ممکن است ادامه تعمیر این ایستگاه پمپاژ متوقف شود و در این صورت، آبرسانی اضطراری از طریق تانکر به شهرستان گراش و اوز انجام خواهد شد.

مدیرکل بحران استانداری فارس درباره پیش‌بینی وضعیت فعالیت این سامانه افزود: فعالیت این سامانه از امروز شدت بیشتری پیدا می‌کند و تا ساعت ۴ بعد از ظهر ادامه دارد. پیش‌بینی می‌کنیم بارش‌ها تا نیمه‌های شب فردا ادامه داشته باشد.

غلامی به شهروندان توصیه کرد: در این بازه زمانی از سفرهای دید و بازدید خودداری کنند، خودروها باید در پارکینگ باقی بمانند تا مسیرها برای خدمات اضطراری مانند آتش‌نشانی و اورژانس باز باشد. ترافیک شدید می‌تواند مانع عملیات امدادی شود.

وی درباره وضعیت جاده‌ها توضیح داد: جاده سپیدان و مسیر آبشار مارگون باز هستند، اما با شروع بارش برف شرایط ممکن است تغییر کند ولی تمامی مسیرهای اصلی تحت کنترل و پایش هستند.

مدیرکل بحران استانداری فارس در پایان تصریح کرد: «ضرورت دارد مردم با دستگاه‌های خدمت رسان نهایت همکاری را داشته باشند تا ضریب ایمنی جامعه را افزایش پیدا کند.

    • محمود ربیعی 09173097456 IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      12 1
      پاسخ
      باسلام سد سلمان
    • IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      12 2
      پاسخ
      شاهکار مهندسین جامعه است
      • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        2 6
        الان خودت یک آجر بلدی بچینی!!!
    • محمد IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      سد سلمان فارسی قیر

