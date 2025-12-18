به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی فارس، سامانه بارشی اخیر بیشترین تأثیر خود را بر شهر میمند گذاشت و تا ساعت ۶:۳۰ صبح پنجشنبه ۲۷ آذرماه، ۱۴۸ میلی‌متر باران در این شهر ثبت شد، همچنین شیراز نیز از این سامانه سهم ۴۱ میلی‌متری داشت.

اداره کل هواشناسی فارس اعلام کرد، در سایر نقاط استان میزان بارش‌ها متفاوت بود و اعداد به شرح زیر ثبت شد: آباده ۲، اردکان ۲۴، ارسنجان ۳۲، استهبان ۵۲، اقلید ۲، ایزدخواست ۱، بوانات ۷، پاسارگاد ۲۶، تخت جمشید ۲۸، جهرم ۹۸، خرامه ۵۴، خفر ۱۰۲، خنج ۷۷، داراب ۷۵، درودزن ۲۵، زرقان ۱۷، زرین دشت ۹۱، سروستان ۹۴، شهرک گلستان شیراز ۳۵، صفاشهر ۱۲ میلی‌متر.

در مناطق جنوبی و مرکزی فارس نیز فراشبند ۵۳، فسا ۸۳، فورگ داراب ۹۴، فیروزآباد ۱۴۲، قیروکارزین ۱۰۵، کازرون ۵، گراش ۸۹، لار ۱۲۱، لامرد ۱۰۷، مهر ۷۷، نورآباد ۱۳ و نی‌ریز ۴۸ میلی‌متر باران ثبت شد.

ایستگاه‌های خودکار هواشناسی استان نیز بارش‌های قابل توجهی را ثبت کردند: افزر ۹۴، اوز ۱۰۷، بختگان ۳۱، جویم ۷۸، خشت ۳، رستم ۵، کورده ۲۱، سده ۳، کوار ۱۲۳، کوه چنار ۵ و میمند با ۱۴۸ میلی‌متر باران در صدر فهرست قرار دارد.

اداره کل هواشناسی فارس به شهروندان توصیه کرده است ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در معابر کم‌عرض و مسیل‌ها خودداری کنند و هشدارهای هواشناسی را دنبال نمایند.