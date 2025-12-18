  1. استانها
هواشناسی اصفهان: بیشترین بارندگی در گلپایگان ثبت شد

اصفهان- بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان بیشترین میانگین بارندگی شبانه روز گذشته استان تا ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۷ آذر در ایستگاه شهر گلپایگان با ۲۶.۳ میلیمتر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد که بیشترین میانگین بارشی استان طی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ایستگاه گلپایگان با ۲۶.۳ میلیمتر، چوپانان با ۲۳.۲ میلیمتر، اردستان ۲۲.۲ میلیمتر، مبارکه ۲۱.۵ میلیمتر، نطنز ۲۱.۳ میلیمتر، فریدونشهر ۲۱.۲ میلیمتر، نجف آباد ۱۷.۲ میلیمتر، زواره اردستان ۱۵ میلیمتر، بادرود ۱۴.۶ میلیمتر، عسگران ۱۴.۵ میلیمتر، زرین‌شهر ۱۴.۴ میلیمتر، نائین ۱۴.۳ میلیمتر، خور و بیابانک ۱۳.۳ میلیمتر، مهاباد ۱۳.۱ میلیمتر، داران ۱۲.۶ میلیمتر، کوهپایه ۱۲.۴ میلیمتر، خوانسار ۱۲ میلیمتر، بیاضه ۱۱.۹ میلیمتر، کاشان ۱۱.۷ میلیمتر، آران و بیدگل ۱۱.۴ میلیمتر، انارک نائین ۹.۷ میلیمتر، باغبهادران ۹.۵ میلیمتر، ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ۸.۲ میلیمتر، دهق ۷.۹ میلیمتر، دهاقان ۷.۸ میلیمتر، میمه هفت میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر ۶.۳ میلیمتر، کبوتر آباد ۶.۱ میلیمتر، چادگان و بویین میاندشت ۶ میلیمتر، شاهین شهر ۵.۲ میلیمتر، ورزنه ۵.۱ میلیمتر، دولت آباد ۳.۲ میلیمتر، شهرضا ۳.۱ میلیمتر و سمیرم هشت دهم میلیمتر بوده است.

هواشناسی استان همچنین میانگین حسابی بارش متناوب باران طی شبانه روز گذشته در شهر اصفهان (مرکز استان) را ۱۶.۸ میلیمتر اعلام کرده است.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، طی روز گذشته فعالیت ۲ سامانه سرد و بارشی از سمت جنوب و شمال استان را در بر گرفت.

همچنین تا اوایل هفته آینده آسمان ابری، هوای مه آلود و بارش برف و باران در مناطق مستعد رگبار و رعد و برق و تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

اوج فعالیت سامانه تا اواخر روز جمعه ۲۸ آذر به استثنای برخی ساعات امروز پنجشنبه و در سراسر استان خواهد بود.

    • ایدا IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      13 1
      پاسخ
      من‌گلپایگانم‌وواقعا‌برف‌به شدتی‌از‌۳‌شنبه‌ساعت‌۴‌شب‌شروع‌به‌باریدن‌کرد‌و‌تا‌ الان‌۵‌شنبه‌ساعت‌۴‌داره‌میباره‌‌۳۰‌سانت‌برف‌رو‌ ثزمینه‌۱۰‌ساله‌گلپایگان‌چنین‌برفی‌به‌خودش‌ندیده
      • مجید IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        6 0
        خدا رو شکر
      • خدیجه سلیمانی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        0 0
        خدا رو هزاران بار شکر 🌹
    • ابراهیمی IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 0
      پاسخ
      شهر دامنه ۴۰سانت برف اومده
    • CA ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      2 3
      پاسخ
      هه بااین بارور سازی منطقه کوهستانی مثل سمیرم چرا باید اینقدر بارندگی داشته باشه چه‌ وضعشه بارور سازی میکنید برف و بارندگی رو از سمیرم میگیرید 🤧🤧🤧
    • شهاب IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام ، این همه هشدار قرمز و نارنجی و زرد و.... برای زیر 20 میلیمتر بارندگی بود ؟ تمام خبر های هواشناسی در فضای مجازی بالای 200 تا 350 میلیمتر بارندگی را گفتند. حالا به 20 میلیمتر بارندگی هم نرسید ؟ پس هیچ اعتمادی نیست که نیست. هشدار قرمز درباره اصفهان داده بودند .

