زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی گلستان الزامی شد

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی شبانهروز گذشته محورهای کوهستانی استان تحت تأثیر بارش برف و یخبندان قرار گرفتهاند، اظهار کرد: محورهای گرگان–شاهرود، توسکستان، شاهکو و مسیر خوشییلاق در شرایط زمستانی قرار دارند و تردد در این محورها تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.
وی با اشاره به لغزندگی سطح جادهها افزود: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۷۰ نفر از نیروهای راهداری استان با بهکارگیری ۵۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین در عملیات زمستانی مشارکت داشتند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان ادامه داد: در این مدت بیش از ۳۰۰ تن شن و نمک در سطح محورهای برفگیر توزیع و عملیات برفروبی در حدود ۳۵۰ کیلومتر باند انجام شده است.
مصدقی همچنین از گرفتار شدن ۴۳ دستگاه خودرو به دلیل نداشتن زنجیرچرخ خبر داد و تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از وضعیت راهها مطلع شوند و در شرایط برفی از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
وی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را با عوامل راهداری برای حفظ ایمنی تردد در محورهای استان داشته باشند.
